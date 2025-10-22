請ChatGPT安排台灣行！日女抵達機場傻眼了：從頭到尾都待在日本

繞了一圈才發現根本沒出國？一位日本女網友透過ChatGPT規劃人生首次海外旅行，原本滿心期待踏上寶島台灣，卻因誤把「松山機場」搞混，從頭到尾都待在日本。這場烏龍不僅讓她哭笑不得，連ChatGPT都被嚇到語無倫次，成為台日網友熱議話題。

這位日本女網友於9月底在社群平台Threads上發文，透露自己正準備「人生第一次海外旅行」，目的地選在台灣，由於是初次出國，她給自己的目標很單純，就是「順利抵達當地，平安回國」，行程規劃的部份則全權交給ChatGPT負責。出發前，原PO不斷在網上分享心情，坦言自己「緊張和不安到心臟都要跳出來了」。看到她的貼文，有不少台灣人和在台日本人留言，提醒她目前台北天氣不太穩定，風大到連傘都撐不住，貼心建議她攜帶防雨外套、注意保暖。

沒想到，當原PO抵達機場後，卻意識到事情不太對勁。由於這是她第一次出國，對搭機流程並不熟悉，加上飛行時間短暫，她一路都沒發現異狀，所以直到落地才驚覺「原來自己根本沒出國」。當下她崩潰發文，表示「本來是要去台灣的，結果現在人卻在愛媛」，原PO指出，自己誤把日本愛媛縣松山機場當成台灣松山機場，從訂機票那一刻就鑄下大錯，「真的對自己無語了」。

事後，她把整起烏龍經歷分享給ChatGPT，沒想到AI也「驚慌失措」的回應：「欸欸欸欸欸！！難、難道說搞錯『松山』了…！？不是台灣的松山，而是日本愛媛的那個！」讓她又好氣又好笑：「第一次看到ChatGPT有這種反應」。原PO並公開出發前ChatGPT幫她規劃的台灣行程，內容相當完整：從21日搭乘飛機的時間、抵達松山機場後要購買SIM卡、交通路線、中山商圈逛街，再到22日吃早餐、逛晴光市場等等行程，兩天行程看起來有模有樣，連ChatGPT都沒察覺異常。

同時，原PO也檢討自己「失敗的原因」可能有以下幾個：

1. 機場名稱一樣（雖然嚴格說起來不完全相同），容易搞混。 2. 羽田機場出發的國際線有時會在第二航廈，這是個陷阱！（我還仔細用App 確認機票，想說「今天的航班不是第三航廈，是第二航廈啊」）。 3. 完全沒搞懂搭國際線的手續（第一次出國，沒想到要辦出境手續、出示護照這些事，完全沒在我腦子裡） 4. 太依賴ChatGPT（1和3的原因大部分都在這裡）。 5. 完全沒有懷疑自己訂錯票，所以上飛機後還悠閒的看書（飛機上播著首相投票的新聞，我居然也完全沒有覺得哪裡奇怪）。

雖然在陰錯陽差之下沒能踏上台灣，但原PO也決定順其自然，享受這場意料之外的旅行，並持續在Threads上分享自己的遊記。這起烏龍事件讓不少網友笑到噴飯，台灣網友更留言打趣：「妳不孤單，很多台灣人也做過這件事」、「原來不是只有台灣人被騙過，連日本人也會搞錯」、「而且她行程都有做好功課，沒想到就是機票搞錯」、「真的超好笑，而且前面還有台灣人跟她說台灣現在有颱風，完全沒感覺真的好呆喔」、「這樣的事，相信以後還會有，畢竟漢字是一樣的。其實可以考慮開一條松山（TSA）到松山（MYJ）的航線，有話題性又可以挽救那些搞錯的人」。