好市多爆踩雷潮！買家怒喊這品種地瓜口感硬、味道差 料理達人曝「蒸煮秘訣」

地瓜因富含膳食纖維且熱量低，長期受到民眾喜愛，不過如何挑選好吃的地瓜卻常讓人困惑。近日，一名網友在「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，他購買的紅肉地瓜口感硬且味道不佳，直言「這一批地瓜建議不要買，真的是難吃死了」，引發網友熱議。

原PO表示，以往在好市多購買的地瓜是黃肉地瓜，香甜可口，令人印象深刻，但這次購買的紅肉地瓜卻出乎意料地難以下嚥，兩者口感差異明顯。

貼文一出，立刻引發網友熱烈回應，許多人表示有同樣經驗，「兩週前買的以為壞掉，退了又買一袋，結果一樣...只好再退」、「我也買了，味道真的很怪，還帶有臭味」，甚至有人建議好市多應注意地瓜品質，「如果遇到季節不對，寧可不要販售，免得影響招牌聲譽」。不少網友也感嘆，這次的紅肉地瓜完全比不上以往的好口感，直呼「這次好雷，之前超好吃」。

不過，也有網友指出，地瓜的口感與甜度會隨產季而異，且紅肉地瓜與黃肉地瓜本就差異明顯，「台農57號黃肉地瓜最佳產季在冬季至春季，紅肉地瓜甜度與口感通常不如黃肉地瓜」、「夏季日照強，地瓜口感容易受影響，並非販售地點問題」、「紅肉地瓜最好吃的時期是在夏末秋初，現在購買可能需等氣溫下降後口感才佳」。

除了討論產季與品種差異外，也有網友分享紅肉地瓜的料理小技巧。他建議，蒸好紅肉地瓜後可在電鍋中鋪上料理紙進行「乾蒸」或輕煎，利用地瓜表面的濕氣自然蒸發，再重複乾蒸三到四次，這樣不僅能釋放香氣，口感也會更香甜。