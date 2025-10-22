快訊

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

作家蔡璧名病逝 曾罹癌以中醫武術調養…生前給4叮嚀

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

好市多爆踩雷潮！買家怒喊這品種地瓜口感硬、味道差 料理達人曝「蒸煮秘訣」

聯合新聞網／ 綜合報導
地瓜因富含膳食纖維且熱量低，長期受到民眾喜愛。示意圖／Ingimage
地瓜因富含膳食纖維且熱量低，長期受到民眾喜愛。示意圖／Ingimage

地瓜因富含膳食纖維且熱量低，長期受到民眾喜愛，不過如何挑選好吃的地瓜卻常讓人困惑。近日，一名網友在「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，他購買的紅肉地瓜口感硬且味道不佳，直言「這一批地瓜建議不要買，真的是難吃死了」，引發網友熱議。

原PO表示，以往在好市多購買的地瓜是黃肉地瓜，香甜可口，令人印象深刻，但這次購買的紅肉地瓜卻出乎意料地難以下嚥，兩者口感差異明顯。

貼文一出，立刻引發網友熱烈回應，許多人表示有同樣經驗，「兩週前買的以為壞掉，退了又買一袋，結果一樣...只好再退」、「我也買了，味道真的很怪，還帶有臭味」，甚至有人建議好市多應注意地瓜品質，「如果遇到季節不對，寧可不要販售，免得影響招牌聲譽」。不少網友也感嘆，這次的紅肉地瓜完全比不上以往的好口感，直呼「這次好雷，之前超好吃」。

不過，也有網友指出，地瓜的口感與甜度會隨產季而異，且紅肉地瓜與黃肉地瓜本就差異明顯，「台農57號黃肉地瓜最佳產季在冬季至春季，紅肉地瓜甜度與口感通常不如黃肉地瓜」、「夏季日照強，地瓜口感容易受影響，並非販售地點問題」、「紅肉地瓜最好吃的時期是在夏末秋初，現在購買可能需等氣溫下降後口感才佳」。

除了討論產季與品種差異外，也有網友分享紅肉地瓜的料理小技巧。他建議，蒸好紅肉地瓜後可在電鍋中鋪上料理紙進行「乾蒸」或輕煎，利用地瓜表面的濕氣自然蒸發，再重複乾蒸三到四次，這樣不僅能釋放香氣，口感也會更香甜。

地瓜 好市多 料理 味道 消費者 雲林 Costco 臭味

相關新聞

好市多爆踩雷潮！買家怒喊這品種地瓜口感硬、味道差 料理達人曝「蒸煮秘訣」

地瓜因富含膳食纖維且熱量低，長期受到民眾喜愛，不過如何挑選好吃的地瓜卻常讓人困惑。近日，一名網友在「Costco好市多商品經驗老實說」...

有故事的包王？他網購包包開箱愣住 暗袋竟藏用一半「痔瘡藥膏」

近日有網友在知名電商平台購買一個Porter包包，沒想到卻發現裡面除了保固卡與背帶外，還在暗袋裡發現一罐...

國旅住飯店被通知不提供1物 網轟「哪是一次性」：出來玩又不是逃難

為響應全球環保減塑趨勢，環境部規定旅宿業者不得主動提供一次性備品，並在今年的1月1日正式生效。不過近日有網友訂國內飯店時，收到業者通知，除了不提供一次性備品外，也不提供...

測試服從性？ 網曝應徵長榮航空「全程問空服員病逝看法」

長榮航空一名空服員抱病上班，返台住院治療仍不幸過世，空服員勞動環境再次引起各界關注。一名網友分享有人討論18日長榮空服員複試環節...

網購商品如垃圾般塞爆信箱 女抱怨反遭網酸：妳的問題

現在網購方便，只要手指輕輕一點，想要買的商品就會送達家裡。不過如果住宅沒有管理員代收，有時候得要請假在家等貨，或是選擇晚上收貨。日前有位女網友表示，回家發現網購來的商品，居然被像垃圾般擠爆信箱掛著，丟在門外風吹雨淋，讓她十分傻眼。

出國買伴手禮 「回家一定把包裝全拆」 真相曝光引全網共鳴：真的超氣

不少人出國都會挑選伴手禮送給親朋好友，一名網友分享，自己每次出國回來，第一件事就是先把伴手禮包裝全部拆開，就只因為「怕爸媽直接轉送別人」！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。