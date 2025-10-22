快訊

有故事的包王？他網購包包開箱愣住 暗袋竟藏用一半「痔瘡藥膏」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在知名電商平台購買一個包包，沒想到竟在暗袋裡摸到一罐用了一半的「痔瘡藥膏」。示意圖/ingimage
網友在知名電商平台購買一個包包，沒想到竟在暗袋裡摸到一罐用了一半的「痔瘡藥膏」。示意圖/ingimage

近年網購盛行，卻也時常出現令人傻眼的消費經驗。近日有網友在知名電商平台購買一個Porter包包，沒想到卻發現裡面除了保固卡與背帶外，還在暗袋裡發現一罐使用一半的「痔瘡藥膏」，讓他傻眼到不行。

該名消費者在threads上分享奇葩的購物經驗，他在知名電商平台上買了一個Porter品牌旗艦店的包包，然而開箱那刻卻愣住，因為裡面除了背帶及保固卡外，竟然還在包包暗袋裡摸到一罐「痔瘡藥膏」，而且還是使用到一半的狀態，讓他崩潰直呼噁心。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

他曬出「痔瘡藥膏」的照片，表示真的傻眼到不行，很想知道到底是平台還是包包廠商的問題。他感嘆，「以為在官方旗艦買東西很穩，誰知道還能買到包王？」，並自嘲「沒想到買個Porter包，竟然還附贈痔瘡藥膏，真是有夠幸運欸」，原po表示產品目前已退貨。

文章曝光，網友們紛紛調侃，「那是皮革保養油」、「痣少還能退」、「謹慎買包，信用痔上」、「看到這痔瘡藥膏，整個笑到噴飯，買個包還買到一個『有故事』的包王，這贈品真的太特別、太有味道了」、「別拿起來摸了，他擦完藥，蓋上蓋子的時候，肯定有摸到」。

也有人有類似經驗，「我朋友也在這平台買一個Coach包，logo整個上下顛倒」、「我之前去逛net，架上的包包裡，有一整疊的講義，而且包包是新的」、「我買2nd street的coach包，內附全聯會員卡和公司印鑑以及車鑰匙，笑歪，全部擺出來好像在偵查辦案」、「同事買了一個卷髮器，梳子上有頭髮」。

