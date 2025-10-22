國旅住飯店被通知不提供1物 網轟「哪是一次性」：出來玩又不是逃難

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友訂購國內飯店，卻收到業者通知不提供浴巾。示意圖/ingimage
為響應全球環保減塑趨勢，環境部規定旅宿業者不得主動提供一次性備品，並在今年的1月1日正式生效。不過近日有網友訂國內飯店時，收到業者通知，除了不提供一次性備品外，也不提供大浴巾，讓她相當傻眼。文章曝光，網友們也紛紛痛批「以後國旅住宿要弄得跟搬家一樣了」。

該名網友在Dcard上發文，她在網路上訂購一間雲林的飯店，收到訂房通知後，上面顯示入住時間為下午5點，並依照環保局規定，無法提供一次性備品，另外也沒有提供大浴巾，需要旅客自行攜帶，讓原po相當傻眼，「國旅連大浴巾都不提供了嗎？會不會之後連枕頭套、床單都要自備了」。

文章曝光，網友們紛紛痛批「太誇張，不提供浴巾的我就不會去住了」、「浴巾不算一次性備品吧？為什麼沒有…以後國旅住宿要弄得跟搬家一樣了」、「以後住宿只提供敘利亞風格的空屋，床架床單等，要自己帶」、「看來是嫌國旅人還不夠少，請繼續給他加速下去跟少子化一樣」、「不提供一次性備品，又不提供大浴巾...我是出來玩，不是逃難」。

事實上，環境部今年元旦起推動「旅館業一次性用品」政策，禁止業者提供小於180毫升的小包裝洗髮乳、沐浴乳、潤髮乳等，以及一次性梳子、浴帽、刮鬍刀、牙刷、牙膏等備品，違規業者將可處1,200元以上、6,000元以下罰款。

