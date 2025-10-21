測試服從性？ 網曝應徵長榮航空「全程問空服員病逝看法」

長榮航空一名空服員抱病上班，返台住院治療仍不幸過世，空服員勞動環境再次引起各界關注。一名網友分享有人討論18日長榮空服員複試環節，面試官不僅沒有問任何和履歷，或是和考生相關的問題，反而要求考生提出針對這次空服員病逝事件有何看法，讓一名參與面試的網友質疑「只是想測試服從性吧？」

長榮空服員抱病出勤猝逝，桃園市空服員職業工會呼籲長榮改革，更計畫在10月26日長榮馬拉松當天陳抗，號召空服員身穿白衣、獻上白玫瑰，盼望長榮正視並改善請假制度和企業文化。

空服員猝逝風波未平，一名網友在Dcard爆料長榮航空複試環節，原PO曬出一張對話截圖，指出10月18日的長榮空服員複試，面試官沒有問應徵者任何和履歷，或者和應徵者個人有關的問題，反而要求應徵者針對空服員病逝案件提出建議與看法。

對此，原PO氣得大罵「長榮航空真的認為自己沒問題嗎」，原PO坦言與其問還沒踏入業界的考生，為何不聽聽在職空服員的聲音。

貼文曝光後，一名同樣參與長榮空服員面試的女網友表示，明明可以選擇問有關個別差異性的問題，但面試官卻要求考生提出對空服員病逝的看法與建議，讓她嘆道「可能只是想測試服從性吧？」

不過，另一位同樣參與面試的男網友提到，可能每一組的面試官不同，他表示自己面試時主要都在聊履歷上的問題，直到面試快結束時才提到這次事件，而且不須當場回答、可以離開面試場所再寫下想法。但這名男網友指出，這類問題只會造成面試者困擾，「面試的時候大家應該也都不敢講實話吧」。