快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

歐盟點名乾洗手1成分有致癌風險 擬列危險物質…消毒用品恐全面下架

網購商品如垃圾般塞爆信箱 女抱怨反遭網酸：妳的問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨網購商品被塞在公寓信箱，多數人則認為這是宅配人員不得已的選擇。示意圖／Ingimage
一名女網友抱怨網購商品被塞在公寓信箱，多數人則認為這是宅配人員不得已的選擇。示意圖／Ingimage

現在網購方便，只要手指輕輕一點，想要買的商品就會送達家裡。不過如果住宅沒有管理員代收，有時候得要請假在家等貨，或是選擇晚上收貨。日前有位女網友表示，回家發現網購來的商品，居然被像垃圾般擠爆信箱掛著，丟在門外風吹雨淋，讓她十分傻眼。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，她回家發現，網購送來的商品，居然整袋擠爆公寓的信箱，只有一小角在信箱內，其他的大面積露出在外，讓她十分傻眼，認為貨品就像垃圾一樣被擠爆，丟在門外雨淋。原PO氣憤打到網購平台申訴，客服人員僅回應「會再改進」，讓她無奈表示「收到這樣破爛不堪的商品，沒通知還被收一筆會員費」。

不過多數人認為這是「住戶問題」，直言「妳這種老舊公寓前面沒地方，也沒人在家接到電話下樓收的話，物流司機到底要怎麼給妳？每個人都要上班，每個人都要司機下班時間才送到妳家嗎？」、「正常，我家是透天，如果我人不在，也都備註請司機可放門口，公寓就是塞信箱」、「那簡單啊，派兩次沒人收貨就收件者自己去集貨站領，跟郵局一樣」、「正常啊，我也遇過這種事」、「不然送貨人員放哪？問題一堆，妳家又沒有管理室收件」、「很多都是隔日到貨而且才多少錢，就算辦會員那個會員價連便當都買不起，妳要的品質算了吧？」

也有網友建議「網購要選一下，宅配這種選項如果沒有人能白天整天在家，能不選就不選」、「妳下次可以改寄到公司」、「我都選超商取貨」、「反正就退貨就好啦」、「而且很多會員制的東西，訂閱扣款時也不會通知呀，妳要自己注意」。

網購 公寓

延伸閱讀

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象：不輸颱風

「見紅休vs排休」哪個好？過來人一面倒：這種很多會坑薪水

整理包／修杰楷、陳柏霖、Energy爆閃兵！第3波涉案藝人、價碼、手法全公開

高齡懷孕影響胎兒…不只因媽媽 研究揭「老精子」恐遺傳有害突變給孩子

相關新聞

網購商品如垃圾般塞爆信箱 女抱怨反遭網酸：妳的問題

現在網購方便，只要手指輕輕一點，想要買的商品就會送達家裡。不過如果住宅沒有管理員代收，有時候得要請假在家等貨，或是選擇晚上收貨。日前有位女網友表示，回家發現網購來的商品，居然被像垃圾般擠爆信箱掛著，丟在門外風吹雨淋，讓她十分傻眼。

出國買伴手禮 「回家一定把包裝全拆」 真相曝光引全網共鳴：真的超氣

不少人出國都會挑選伴手禮送給親朋好友，一名網友分享，自己每次出國回來，第一件事就是先把伴手禮包裝全部拆開，就只因為「怕爸媽直接轉送別人」！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

旅館一直在減少東西？新北擴大管制一次性用品 網不買單：太誇張

近日，為因應環保減碳議題，旅宿業禁...

鄉下買比較貴？網友抱怨感冒藥8顆170元 藥師無奈揭利潤：只賺10元

一名網友近日在社群平台Threads發文抱怨，稱自己在鄉下小藥局購買成藥的價格過高，吸引網友及藥師回應。該網友表示，他購買兩盒伏冒加強錠，每盒8顆售價170元，但比對連鎖藥局同款24顆售價330元，直呼「我快昏倒了」。

臭到無法逛街！韓女怨台男「汗味太重」 網曝一物可改善：不是香水

台灣天氣濕熱，導致不少人有汗臭的困擾。一名網友發文，稱最近跟韓國女同事聊天，她們激動地表示在公共場合，台灣男生的「汗味」非常重，臭到根本無法逛街，對此，有網友同意此說法，直言台男體味管理確實不太好，但也有網友認為台灣天氣太熱，有汗味很正常。

UNIQLO「摺衣藏1巧思」！成品吸百萬網友朝聖 店員笑曝：還會比賽

UNIQLO是不少人喜歡的服飾品牌之一，一名網友分享，近期逛UNIQLO時，發現一個小巧思，就是每一件衣服露出不同的摺痕，可以看見整件衣服的圖案，讓她直呼「太厲害了吧！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。