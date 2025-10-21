網購商品如垃圾般塞爆信箱 女抱怨反遭網酸：妳的問題

現在網購方便，只要手指輕輕一點，想要買的商品就會送達家裡。不過如果住宅沒有管理員代收，有時候得要請假在家等貨，或是選擇晚上收貨。日前有位女網友表示，回家發現網購來的商品，居然被像垃圾般擠爆信箱掛著，丟在門外風吹雨淋，讓她十分傻眼。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，她回家發現，網購送來的商品，居然整袋擠爆公寓的信箱，只有一小角在信箱內，其他的大面積露出在外，讓她十分傻眼，認為貨品就像垃圾一樣被擠爆，丟在門外雨淋。原PO氣憤打到網購平台申訴，客服人員僅回應「會再改進」，讓她無奈表示「收到這樣破爛不堪的商品，沒通知還被收一筆會員費」。

不過多數人認為這是「住戶問題」，直言「妳這種老舊公寓前面沒地方，也沒人在家接到電話下樓收的話，物流司機到底要怎麼給妳？每個人都要上班，每個人都要司機下班時間才送到妳家嗎？」、「正常，我家是透天，如果我人不在，也都備註請司機可放門口，公寓就是塞信箱」、「那簡單啊，派兩次沒人收貨就收件者自己去集貨站領，跟郵局一樣」、「正常啊，我也遇過這種事」、「不然送貨人員放哪？問題一堆，妳家又沒有管理室收件」、「很多都是隔日到貨而且才多少錢，就算辦會員那個會員價連便當都買不起，妳要的品質算了吧？」

也有網友建議「網購要選一下，宅配這種選項如果沒有人能白天整天在家，能不選就不選」、「妳下次可以改寄到公司」、「我都選超商取貨」、「反正就退貨就好啦」、「而且很多會員制的東西，訂閱扣款時也不會通知呀，妳要自己注意」。