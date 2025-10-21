快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
為因應環保減碳議題，旅宿業禁止免費提供的一次性用品再度擴大，最快將於119年正式上路。示意圖／Ingimage
為因應環保減碳議題，旅宿業禁止免費提供的一次性用品再度擴大，最快將於119年正式上路。示意圖／Ingimage

近日，為因應環保減碳議題，旅宿業禁止免費提供的一次性用品再度擴大。對此，有網友在Dcard上發文抱怨：「為什麼旅館一直在減少東西？」

新北市議會於16日三讀通過《新北市氣候變遷因應行動自治條例》，未來除了盥洗備品外，包裝飲用水、免洗餐具及一次性吸管也將納入管制範圍，違者可罰1200至6000元，最快將於119年正式上路。

有網友對此感到不滿，發文指出先前禁止提供牙刷就已經「很誇張」，如今連瓶裝水都要管制，實在讓人難以接受。

貼文一經發出便引來熱議，網友們紛紛留下自己的想法，「乾脆改成禁止提供一次性住宿好了」、「不給一次性用品到底幹嘛還要住旅館…不就是為了方便才住嗎…」、「連瓶裝水都不給的話真的很有病，出門玩或商務旅行本來就不會想要帶一堆保溫瓶水壺在身上，飯店沒給還不是等於要自己去買」。

還有網友認為，「住房體驗越來越差，價格卻沒降」、「然後住宿費都沒降」、「飯店這種行為根本就沒有環保意識，只會讓別人感覺為省而省，結果房間價也沒有變動」、「我支持環保政策，要減塑就是從源頭減少使用，那不就應該反映在住宿費嗎?」、「牙刷不提供，變成花錢跟櫃檯買…成本轉嫁到消費者頭上，房價也沒有比較便宜，到底是哪個天才提的」。

相關新聞

出國買伴手禮 「回家一定把包裝全拆」 真相曝光引全網共鳴：真的超氣

不少人出國都會挑選伴手禮送給親朋好友，一名網友分享，自己每次出國回來，第一件事就是先把伴手禮包裝全部拆開，就只因為「怕爸媽直接轉送別人」！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

旅館一直在減少東西？新北擴大管制一次性用品 網不買單：太誇張

近日，為因應環保減碳議題，旅宿業禁...

鄉下買比較貴？網友抱怨感冒藥8顆170元 藥師無奈揭利潤：只賺10元

一名網友近日在社群平台Threads發文抱怨，稱自己在鄉下小藥局購買成藥的價格過高，吸引網友及藥師回應。該網友表示，他購買兩盒伏冒加強錠，每盒8顆售價170元，但比對連鎖藥局同款24顆售價330元，直呼「我快昏倒了」。

臭到無法逛街！韓女怨台男「汗味太重」 網曝一物可改善：不是香水

台灣天氣濕熱，導致不少人有汗臭的困擾。一名網友發文，稱最近跟韓國女同事聊天，她們激動地表示在公共場合，台灣男生的「汗味」非常重，臭到根本無法逛街，對此，有網友同意此說法，直言台男體味管理確實不太好，但也有網友認為台灣天氣太熱，有汗味很正常。

UNIQLO「摺衣藏1巧思」！成品吸百萬網友朝聖 店員笑曝：還會比賽

UNIQLO是不少人喜歡的服飾品牌之一，一名網友分享，近期逛UNIQLO時，發現一個小巧思，就是每一件衣服露出不同的摺痕，可以看見整件衣服的圖案，讓她直呼「太厲害了吧！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

小火鍋隱藏吃法曝光！老闆教「1組合」 網驚：20年來沒想過

你平常會吃小火鍋嗎？一名網友分享，近期去吃小火鍋，老闆傳授一個隱藏吃法，就是把冰淇淋加進紅茶裡，瞬間變身成手搖飲店的「冰淇淋紅茶」，讓他驚呼「從來沒想過！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

