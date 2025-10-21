旅館一直在減少東西？新北擴大管制一次性用品 網不買單：太誇張

近日，為因應環保減碳議題，旅宿業禁止免費提供的一次性用品再度擴大。對此，有網友在Dcard上發文抱怨：「為什麼旅館一直在減少東西？」

新北市議會於16日三讀通過《新北市氣候變遷因應行動自治條例》，未來除了盥洗備品外，包裝飲用水、免洗餐具及一次性吸管也將納入管制範圍，違者可罰1200至6000元，最快將於119年正式上路。

有網友對此感到不滿，發文指出先前禁止提供牙刷就已經「很誇張」，如今連瓶裝水都要管制，實在讓人難以接受。

貼文一經發出便引來熱議，網友們紛紛留下自己的想法，「乾脆改成禁止提供一次性住宿好了」、「不給一次性用品到底幹嘛還要住旅館…不就是為了方便才住嗎…」、「連瓶裝水都不給的話真的很有病，出門玩或商務旅行本來就不會想要帶一堆保溫瓶水壺在身上，飯店沒給還不是等於要自己去買」。

還有網友認為，「住房體驗越來越差，價格卻沒降」、「然後住宿費都沒降」、「飯店這種行為根本就沒有環保意識，只會讓別人感覺為省而省，結果房間價也沒有變動」、「我支持環保政策，要減塑就是從源頭減少使用，那不就應該反映在住宿費嗎?」、「牙刷不提供，變成花錢跟櫃檯買…成本轉嫁到消費者頭上，房價也沒有比較便宜，到底是哪個天才提的」。