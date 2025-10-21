出國買伴手禮 「回家一定把包裝全拆」 真相曝光引全網共鳴：真的超氣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己每次出國回來，第一件事就是先把伴手禮包裝全部拆開，怕爸媽直接轉送別人！示意圖／Ingimage
不少人出國都會挑選伴手禮送給親朋好友，一名網友分享，自己每次出國回來，第一件事就是先把伴手禮包裝全部拆開，就只因為「怕爸媽直接轉送別人」！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，每次出國回台，都會帶當地名產回家孝敬爸媽，但只要是完整包裝，八成都會被轉送親戚鄰居，讓他笑稱「第一件事就是要把包裝全部拆開，因為費盡千辛萬苦才把伴手禮運回來，才不要被轉送出去！」

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「真的超氣的！因為是媽媽，我才願意花那筆錢，她轉頭送人？其他人我根本不管呀」、「真的！手慢就不見了，我爸上次把我包的蛋黃酥給他朋友，昏倒」、「還以為只有我媽這樣欸，我拆開吃了一些，她居然再補了其他牌子餅乾進去，還是拿去送人…防不勝防」、「我也是買了日本很貴的線香，結果被我媽送給一起爬山的山友，甚至才見過一、兩次面那種不熟的山友」、「真的不懂長輩為什麼要把千里迢迢拿回家的東西拿去送人？平常也沒這麼多禮」。

此外，也有部分網友分析長輩心態，回應「因為可以跟朋友說，我兒子出國買的啦…是含蓄的炫耀」、「父母轉送別人是炫耀的心理」、「炫耀啊！我家長輩連在東部訂購的米也能送人」。

