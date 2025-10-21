出國買伴手禮 「回家一定把包裝全拆」 真相曝光引全網共鳴：真的超氣

台灣天氣濕熱，導致不少人有汗臭的困擾。一名網友發文，稱最近跟韓國女同事聊天，她們激動地表示在公共場合，台灣男生的「汗味」非常重，臭到根本無法逛街，對此，有網友同意此說法，直言台男體味管理確實不太好，但也有網友認為台灣天氣太熱，有汗味很正常。

2025-10-20 09:09