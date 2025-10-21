聽新聞
鄉下買比較貴？網友抱怨感冒藥8顆170元 藥師無奈揭利潤：只賺10元
一名網友近日在社群平台Threads發文抱怨，稱自己在鄉下小藥局購買成藥的價格過高，吸引網友及藥師回應。該網友表示，他購買兩盒伏冒加強錠，每盒8顆售價170元，但比對連鎖藥局同款24顆售價330元，直呼「我快昏倒了」。
貼文一出，立刻吸引網友熱議，一名自稱鄉下藥局藥師的網友留言表示：「我就是在鄉下藥局的藥師，雖然你這價格不是我這邊的價格，但偏遠地區光是運費就比市區更高了，而且賣170利潤只有10元，對160元就是我的中盤商進貨價，並且我還要確定不會放到過期報廢以免虧錢，你以為普拿疼伏冒錠賣170我們能抽多少？」
另有網友認為，「不好意思，你在那個小藥局買『24』顆裝一樣會 330，大包裝的比較粒單價比較便宜，這種邏輯很難懂嗎？」、「拿大盒的比小包裝價格，服了你的奇葩腦袋」、「天兵，鄉下地方有藥買就不錯了」、「鄉下有藥局要感恩了，偏鄉醫療不容易。重點：也沒坑你啊」。
