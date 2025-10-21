快訊

修杰楷上銬被抓走！咘咘、波妞親眼目睹嚇壞 賈靜雯回應了

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

Google Pixel手機鐵粉看過來！官方邀15位「超級粉絲」有望搶先用Pixel 11

聽新聞
0:00 / 0:00

鄉下買比較貴？網友抱怨感冒藥8顆170元 藥師無奈揭利潤：只賺10元

聯合新聞網／ 綜合報導
網友稱自己在鄉下小藥局購買感冒藥的價格過高，引發網友熱議。示意圖／ingimage
網友稱自己在鄉下小藥局購買感冒藥的價格過高，引發網友熱議。示意圖／ingimage

一名網友近日在社群平台Threads發文抱怨，稱自己在鄉下小藥局購買成藥的價格過高，吸引網友及藥師回應。該網友表示，他購買兩盒伏冒加強錠，每盒8顆售價170元，但比對連鎖藥局同款24顆售價330元，直呼「我快昏倒了」。

貼文一出，立刻吸引網友熱議，一名自稱鄉下藥局藥師的網友留言表示：「我就是在鄉下藥局的藥師，雖然你這價格不是我這邊的價格，但偏遠地區光是運費就比市區更高了，而且賣170利潤只有10元，對160元就是我的中盤商進貨價，並且我還要確定不會放到過期報廢以免虧錢，你以為普拿疼伏冒錠賣170我們能抽多少？」

另有網友認為，「不好意思，你在那個小藥局買『24』顆裝一樣會 330，大包裝的比較粒單價比較便宜，這種邏輯很難懂嗎？」、「拿大盒的比小包裝價格，服了你的奇葩腦袋」、「天兵，鄉下地方有藥買就不錯了」、「鄉下有藥局要感恩了，偏鄉醫療不容易。重點：也沒坑你啊」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

普拿疼 藥品 藥師 感冒

相關新聞

鄉下買比較貴？網友抱怨感冒藥8顆170元 藥師無奈揭利潤：只賺10元

一名網友近日在社群平台Threads發文抱怨，稱自己在鄉下小藥局購買成藥的價格過高，吸引網友及藥師回應。該網友表示，他購買兩盒伏冒加強錠，每盒8顆售價170元，但比對連鎖藥局同款24顆售價330元，直呼「我快昏倒了」。

臭到無法逛街！韓女怨台男「汗味太重」 網曝一物可改善：不是香水

台灣天氣濕熱，導致不少人有汗臭的困擾。一名網友發文，稱最近跟韓國女同事聊天，她們激動地表示在公共場合，台灣男生的「汗味」非常重，臭到根本無法逛街，對此，有網友同意此說法，直言台男體味管理確實不太好，但也有網友認為台灣天氣太熱，有汗味很正常。

UNIQLO「摺衣藏1巧思」！成品吸百萬網友朝聖 店員笑曝：還會比賽

UNIQLO是不少人喜歡的服飾品牌之一，一名網友分享，近期逛UNIQLO時，發現一個小巧思，就是每一件衣服露出不同的摺痕，可以看見整件衣服的圖案，讓她直呼「太厲害了吧！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

小火鍋隱藏吃法曝光！老闆教「1組合」 網驚：20年來沒想過

你平常會吃小火鍋嗎？一名網友分享，近期去吃小火鍋，老闆傳授一個隱藏吃法，就是把冰淇淋加進紅茶裡，瞬間變身成手搖飲店的「冰淇淋紅茶」，讓他驚呼「從來沒想過！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

基隆廟口有不少特色小吃，吸引不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在一家攤販想要單點滷肉飯，沒想到店員竟回「沒飯了」，讓他相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

員工餐越吃越寒酸！他控公司供餐縮水 「一人35元」引熱議

上班族每天最期待的時刻，莫過於午餐時間。有人公司會供餐、有人自費叫便當，不過近日就有網友發文抱怨，其公司從外訂便當改成內部廚房現煮後，菜色竟「越吃越寒酸」，引起眾多上班族同情：「這樣怎麼吃得下去？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。