臭到無法逛街！韓女怨台男「汗味太重」 網曝一物可改善：不是香水

台灣天氣濕熱，導致不少人有汗臭的困擾。一名網友發文，他最近跟韓國女同事聊天，她們激動地表示，台灣公共場合男生的「汗味」非常重，臭到根本無法逛街。對此，不少網友同意此說法，直言台男體味管理確實不太好，但也有網友認為台灣天氣太熱，有汗味很正常。

一名網友在PTT發文，表示近期公司來了一群來自韓國的同事，跟其中一名女同事聊天時，詢問她來到台灣印象最深刻的是什麼事物，沒想到她突然很激動，開始抱怨起台灣男生的「汗臭味」。

韓國同事直言，在台灣的公共場合，全部都是男性的汗味，「根本逛不下去」，讓原PO很好奇，台灣男生是否真的不重視自己的體味，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友也認為台灣男性缺乏體味管理的能力，「不能反駁，台男會體味管理的少之又少」、「真的，超臭，各種場合都是」、「台灣用古龍水香水的人確實少」、「真的，尤其捷運高鐵上，又臭又油」、「台灣男真的超臭」、「台灣男人應該沒在噴香水」、「確實，不打理自己的人多又臭，一點都不在意形象」。

但也有網友為台男護航，覺得台灣天氣太過炎熱，汗味很難避免，「台灣就比較熱」、「台灣比較熱，韓國現在10幾度」、「台灣太熱，洗澡很沒效果」、「台灣天氣熱很多啊，上班一天當然臭」、「氣溫高濕度重，正常」、「台灣天氣濕熱，味道很容易悶住」。

有部分網友則提出實際改善方式，「也不用古龍水，止汗劑就行了」、「泰國人都會用止汗劑，帶微香」、「止汗劑真的有必要，日本那種抗菌的用之後衣服也比較不會洗了還在臭」。