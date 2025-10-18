快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
基隆廟口有不少特色小吃，吸引不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照片
基隆廟口有不少特色小吃，吸引不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在一家攤販想要單點滷肉飯，沒想到店員竟回「沒飯了」，讓他相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在基隆廟口一間攤販點滷肉飯，店家詢問「還需要什麼嗎？」，他回「就這樣」，結果店家竟說「不好意思，沒飯了」，讓他質疑「基隆廟口有些店是不是有『不能單點滷肉飯』的潛規則？已經是連續第二次遇到這種情況」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「買滷肉飯還要配貨喔」、「原來滷肉飯不能單帶，要綁售嗎」、「既然不單賣滷肉飯，那就訂個套餐就好了啊，何必讓人家問又拒絕販售？」、「不能單點滷肉飯的店，只好認為是不好吃的店了」、「我寧可把錢丟水溝，也不要買你們家的滷肉飯」、「下次去換個方式點餐，先問老闆還有2碗滷肉飯跟2碗炒麵嗎？如果有，就說那1碗滷肉飯就好，看他怎麼拒絕」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「仁愛市場的肉羹也這樣，我就想吃滷肉飯而已，明明超大一鍋在那邊，還騙說沒有」、「廟口有些麵店也是，沒點小菜就擺臭臉」、「只要沒點肉，他就會騙你說沒飯了，但有點肉的人，就會有飯喔」、「從小吃到大，這狀況已經習慣了」。

滷肉飯 基隆 小吃

相關新聞

小火鍋隱藏吃法曝光！老闆教「1組合」 網驚：20年來沒想過

你平常會吃小火鍋嗎？一名網友分享，近期去吃小火鍋，老闆傳授一個隱藏吃法，就是把冰淇淋加進紅茶裡，瞬間變身成手搖飲店的「冰淇淋紅茶」，讓他驚呼「從來沒想過！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

基隆廟口有不少特色小吃，吸引不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在一家攤販想要單點滷肉飯，沒想到店員竟回「沒飯了」，讓他相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

員工餐越吃越寒酸！他控公司供餐縮水 「一人35元」引熱議

上班族每天最期待的時刻，莫過於午餐時間。有人公司會供餐、有人自費叫便當，不過近日就有網友發文抱怨，其公司從外訂便當改成內部廚房現煮後，菜色竟「越吃越寒酸」，引起眾多上班族同情：「這樣怎麼吃得下去？」

日本職場潛規則？台女提早2分打卡被罵遲到 網教1招反制：不敢再惹台灣人

台日職場文化大不同，一名赴日工作的台灣女網友，表定8點上班，她7點58分到公司，卻被小主管罵「踩點打卡是遲到」...

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

日本近期熊出沒事件頻傳，台灣一名男子趁著中秋、國慶連假，到日本東北展開自駕之旅，怎料旅程途中竟在青森縣山區的國道上撞上一隻衝出馬路的成年黑熊，讓他當場嚇傻...

他曝家中1成員竟是「隱形富豪」 身份揭曉背後資產驚呆眾人

一名網友近日在社群上分享趣事，意外掀起熱議。該網友透露，家中1成員突然表示要辭職結婚，家人起初擔心她遭騙，沒想到未婚夫竟是機師...

