基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

基隆廟口有不少特色小吃，吸引不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在一家攤販想要單點滷肉飯，沒想到店員竟回「沒飯了」，讓他相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在基隆廟口一間攤販點滷肉飯，店家詢問「還需要什麼嗎？」，他回「就這樣」，結果店家竟說「不好意思，沒飯了」，讓他質疑「基隆廟口有些店是不是有『不能單點滷肉飯』的潛規則？已經是連續第二次遇到這種情況」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「買滷肉飯還要配貨喔」、「原來滷肉飯不能單帶，要綁售嗎」、「既然不單賣滷肉飯，那就訂個套餐就好了啊，何必讓人家問又拒絕販售？」、「不能單點滷肉飯的店，只好認為是不好吃的店了」、「我寧可把錢丟水溝，也不要買你們家的滷肉飯」、「下次去換個方式點餐，先問老闆還有2碗滷肉飯跟2碗炒麵嗎？如果有，就說那1碗滷肉飯就好，看他怎麼拒絕」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「仁愛市場的肉羹也這樣，我就想吃滷肉飯而已，明明超大一鍋在那邊，還騙說沒有」、「廟口有些麵店也是，沒點小菜就擺臭臉」、「只要沒點肉，他就會騙你說沒飯了，但有點肉的人，就會有飯喔」、「從小吃到大，這狀況已經習慣了」。