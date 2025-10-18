小火鍋隱藏吃法曝光！老闆教「1組合」 網驚：20年來沒想過

你平常會吃小火鍋嗎？一名網友分享，近期去吃小火鍋，老闆傳授一個隱藏吃法，就是把冰淇淋加進紅茶裡，瞬間變身成手搖飲店的「冰淇淋紅茶」，讓他驚呼「從來沒想過！」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己很喜歡去小火鍋店吃飯，平常都會搭配店內的紅茶，老闆建議「飲料別直接喝，可以挖一球冰淇淋加進去」，竟瞬間變成口感香甜，不輸手搖飲的冰淇淋紅茶，讓他驚呼「小火鍋吃了20幾年，第一次知道可以去挖冰淇淋來加紅茶，怎麼從來沒想過阿」。

貼文一出後，不少網友都表示「試過香草冰淇淋＋咖啡、巧克力冰淇淋＋拿鐵、紅茶＋薄荷冰淇淋＋香草冰淇淋，結論是都很好喝」、「奶茶、咖啡、雪碧、紅茶都加過」、「請支持冰淇淋加可樂」、「我每次都是喝漂浮可樂」、「黑咖啡+冰淇淋，就是自己做的阿芙佳朵」。

此外，也有部分網友回應「對耶，我也完全沒想到過」、「為了這招，決定明天就吃小火鍋」、「我的人生像是白活了，吃一輩子也沒想過要這樣加」、「下次可以在火鍋店喝我最愛的冰淇淋紅茶了，感謝分享」、「這也太聰明了吧」。