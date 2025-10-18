UNIQLO「摺衣藏1巧思」！成品吸百萬網友朝聖 店員笑曝：還會比賽

UNIQLO是不少人喜歡的服飾品牌之一，一名網友分享，近期逛UNIQLO時，發現一個小巧思，就是每一件衣服露出不同的摺痕，可以看見整件衣服的圖案，讓她直呼「太厲害了吧！」。

這名網友在社群平台「Threads」分享一張照片，是近期逛UNIQLO時，發現衣服整齊堆疊，但每件露出的摺痕位置不同，疊放再一起後，竟然可以顯現出衣服的圖樣，讓她驚呼「UNIQLO有規定摺衣服要這樣排嗎？好厲害！」。

貼文一出後，不少網友都表示「前員工路過，每次摺完真的會怕馬上有人來弄亂，笑死」、「有時候比較閒會有同事弄，之前瘋狂的時候還有比賽哈哈」、「不知道是不是某個有強迫症的員工自發做的」、「店長沒規定，心情好又有時間的話可以自己決定要不要弄成這樣」、「日本很多百貨公司都會特地這樣摺」、「這麼平穩是怎麼放進去的啊？」。

此外，也有部分網友回應「最近逛了3間都沒看到，妳好幸運」、「找尺寸的時候壓力很大，會弄亂」、「這樣會讓我不知道要拿哪件耶，因為會破壞掉圖案的完整性」、「我衣服從來沒摺好過，看來我不能去當店員了」、「感覺店員會很累，大家不要太過期待」。

留言區也釣出UNIQLO小編，回應「我們家店員很厲害！」。