員工餐越吃越寒酸！他控公司供餐縮水 「一人35元」引熱議

上班族每天最期待的時刻，莫過於午餐時間。有人公司會供餐、有人自費叫便當，不過近日就有網友發文抱怨，其公司從外訂便當改成內部廚房現煮後，菜色竟「越吃越寒酸」，引起眾多上班族同情：「這樣怎麼吃得下去？」

自稱在台中某製造業工作的網友表示，公司共有百名員工，原本每日訂60～70元的便當，後來老闆以「員工吃得更健康」為由，改聘廚媽煮午餐。剛開始菜色豐富、份量十足，但最近卻頻頻縮水，「整鍋炒麵配一顆小滷蛋」，湯品只剩「大骨＋豬血」，甚至還出現「普渡剩下的泡麵拿來炒」的離譜狀況。

他無奈表示，公司工作內容多是搬重物，「吃這樣下午哪有力氣？」該貼文也掀起熱烈討論。不少網友一眼就看出問題出在預算：「一百多人菜錢三千五，一人只分到35元，難怪越煮越寒酸」、「便當70乘100是 7000元，廚媽薪水加菜錢才3500，等於一天省兩千。」

也有過來人分享相似經驗，指出公司常以「健康」、「不浪費」為由減少供餐成本，結果吃到的不是蔬菜變多，而是麵越煮越多。「吃飽跟吃好是兩回事，體力活全是碳水根本撐不了。」

不過，也有網友緩頰，表示現在食材物價高漲，若每日菜金固定，不可能天天澎湃，「青菜貴成這樣，想吃好的就要加價」。認為既然老闆口口聲聲說要讓員工吃飽，就應該公開菜金與菜單，確保營養均衡，「畢竟午餐是士氣，也是產能。」