日本職場潛規則？台女提早2分打卡被罵遲到 網教1招反制：不敢再惹台灣人

台日職場文化大不同，一名赴日工作的台灣女網友，表定8點上班，她7點58分到公司，卻被小主管罵「踩點打卡是遲到」，還被指少打掃2分鐘，她怒轟「為何只有女生要掃地？」，沒想到對方卻說「日本就是這樣，要入境隨俗」。文章曝光，網友們紛紛表示不解，還有人教1招反制，「之後公司沒人敢欺負台灣人」。

該名網友在Threads上以「Z世代台灣女孩在日本整頓職場？」為題連載發文，她某天被小主管叫去談話，對方指出「妳知道妳遲到了嗎？」，她傻眼回應「我8點前就打好卡了」，怎料對方卻說「在日本踩點打卡就是遲到」，甚至還強調她是「7點58分」才到，意味著比其他人少打掃兩分鐘，在他們眼裡就叫做「造成困擾」。

原po透露日本職場確實有「提早打卡」的潛規則，但她不解的是，為何提前來公司打掃不算加班費，且只有女生要打掃，根本是違法當地勞基法。她氣得跟小主管回嘴，「可是我面試時，沒人提到要打掃」、「為什麼女生要掃地，男生不用？」，結果小主管一臉理所當然地說，「這間公司就是這樣，日本就是這樣，妳要入境隨俗」。

文章曝光，網友們紛紛替她打抱不平，「要打掃已經夠問號，還只有女生要掃？」、「昭和老公司都這樣，女生還要泡茶給客人喝」、「拍拍⋯換工作或是回來台灣，不要在那邊給外國人欺負」、「感覺就是鄉下的昭和中小企業」。

也有網友提出反制招術，「現在基本ㄧ句パワーハラ(職場霸凌)，約談你的那間公司就得被整理了」、「很適合被約談的公司。我弟上班到公司只有他一個台灣人，主管凹他的時候，都會開啟蘋果手錶的錄音功能，之後公司沒人敢欺負台灣人」。