快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到日本自駕旅遊，竟意外撞到一隻成年黑熊。非當事熊，示意圖/ingimage
一名網友到日本自駕旅遊，竟意外撞到一隻成年黑熊。非當事熊，示意圖/ingimage

日本近期熊出沒事件頻傳，台灣一名男子趁著中秋、國慶連假，到日本東北展開自駕之旅，怎料旅程途中竟在青森縣山區的國道上撞上一隻衝出馬路的成年黑熊，讓他當場嚇傻，根本不敢停下來檢查車子，直到往前開幾百公尺後，才趕緊找當地人求救。

該名網友在PTT分享遊記，他趁著著中秋、國慶連假到日本東北旅遊，之前有過幾次在當地騎重機的經驗，但開車則是第一次。他從仙台出發依序到不同城市遊玩，到了旅程第六天，大約晚上7點行經青森縣的津輕湯之澤車站附近的國道7號時，路旁突然衝出一隻成年黑熊要橫越馬路，害他閃避不及直接撞上，由於對方是熊，他不敢貿然下車，繼續往前開了幾百公尺後，才下車查看。

他起初以為只是小擦撞，結果發現車的左前方有物件破裂，於是請路人幫忙報警，警察到場後做了筆錄，內容詢問當時車速多少、有沒踩煞車、熊從哪出現、又逃去哪等問題，接著開車載他回到事發地，然而肇事熊已經不知逃到哪去，現場也沒有血跡，只有車子掉落的保險桿。

由於車子的保險桿掉落，輪拱也變型了，警察研判該車不能再上路，於是幫他聯繫保險公司、呼叫拖吊車來拖車，並安排計程車送他回飯店，由於他有保全險，以上的費用全部免費，計程車必須要有收據核銷。隔天早上他臨時在當地又租了一台車，繼續接下來的旅行，最終順利返回仙台。

原po指出，儘管車沒一起回來，但人依舊要回店裡報到，店家會退刷未使用天數的費用，及核銷急難救助的費用，還有繳ETC費用。他表示，到日本自駕保全險很重要，若出事故即便只是自己擦撞，也一定要報警，保險才會理賠。最後原po也提醒日本最近幾乎天天有熊出沒，尤其東北特別多，提醒秋冬下午5點就天黑了，山區熊很多，盡量不要摸黑走山路。

日本 黑熊 自駕車

延伸閱讀

別再當盤子！好市多會員常忽略6權益 一堆人白花年費不自知

長榮空服員病逝…醫嘆跟大S異曲同工 多做1事結局可能翻轉

相關新聞

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

日本近期熊出沒事件頻傳，台灣一名男子趁著中秋、國慶連假，到日本東北展開自駕之旅，怎料旅程途中竟在青森縣山區的國道上撞上一隻衝出馬路的成年黑熊，讓他當場嚇傻...

他曝家中1成員竟是「隱形富豪」 身份揭曉背後資產驚呆眾人

一名網友近日在社群上分享趣事，意外掀起熱議。該網友透露，家中1成員突然表示要辭職結婚，家人起初擔心她遭騙，沒想到未婚夫竟是機師...

星級飯店「最髒1物曝光」恐沾屎水 內行人揭暗黑內幕：拜託自備

星級飯店形象光鮮亮麗，但背後藏有驚人黑幕！一名自稱擔任飯店櫃檯人員的網友爆料，指出房務人員疑似以骯髒抹布擦拭杯子，甚至保潔墊上滿是...

快30歲才知耳鼻喉科能幫掏耳屎…他腦補療癒畫面 網一語戳破：醒醒吧

不少人感冒、喉嚨痛時會去耳鼻喉科報到，但最近有網友才驚覺「耳鼻喉科竟然可以幫忙掏耳朵？！」讓他震驚直呼：「這對我真的真的很重要！」還忍不住幻想能「枕在年輕護士腿上閉上眼睛，好好地感受」，貼文引發網友爆笑討論。

一路從容奔馳…內湖瑞光路驚見「肥猴上班族」 網笑：工作壓力大透個氣

台北內湖出現「上班猴」！一名網友15日在Threads貼出短片，指出在瑞光路478巷旁樹蔭下發現一隻肥肥的猴子，牠先在巷口乘涼，然後大搖大擺走進公司旁的大樓附近，對來往的路人完全無懼。原PO還提醒「請員工務必收好食物」。

吃肉違法嗎？她搭台鐵吃早餐挨罵「不尊重素食者」 網掀兩派論戰

台鐵列車開放飲食，旅客可以在座位區或特定觀光列車區域用餐。一名女網友發文，稱她在搭乘台鐵時在座位上吃筆管麵和小香腸，卻被旁邊阿姨指責說：「肉味道很臭」，還直言不尊重素食者，針對此事，網友們分為兩派，一派網友認為阿姨管太多、另一派則認為公共場合的確不適合吃味道重的東西。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。