自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

日本近期熊出沒事件頻傳，台灣一名男子趁著中秋、國慶連假，到日本東北展開自駕之旅，怎料旅程途中竟在青森縣山區的國道上撞上一隻衝出馬路的成年黑熊，讓他當場嚇傻，根本不敢停下來檢查車子，直到往前開幾百公尺後，才趕緊找當地人求救。

該名網友在PTT分享遊記，他趁著著中秋、國慶連假到日本東北旅遊，之前有過幾次在當地騎重機的經驗，但開車則是第一次。他從仙台出發依序到不同城市遊玩，到了旅程第六天，大約晚上7點行經青森縣的津輕湯之澤車站附近的國道7號時，路旁突然衝出一隻成年黑熊要橫越馬路，害他閃避不及直接撞上，由於對方是熊，他不敢貿然下車，繼續往前開了幾百公尺後，才下車查看。

他起初以為只是小擦撞，結果發現車的左前方有物件破裂，於是請路人幫忙報警，警察到場後做了筆錄，內容詢問當時車速多少、有沒踩煞車、熊從哪出現、又逃去哪等問題，接著開車載他回到事發地，然而肇事熊已經不知逃到哪去，現場也沒有血跡，只有車子掉落的保險桿。

由於車子的保險桿掉落，輪拱也變型了，警察研判該車不能再上路，於是幫他聯繫保險公司、呼叫拖吊車來拖車，並安排計程車送他回飯店，由於他有保全險，以上的費用全部免費，計程車必須要有收據核銷。隔天早上他臨時在當地又租了一台車，繼續接下來的旅行，最終順利返回仙台。

原po指出，儘管車沒一起回來，但人依舊要回店裡報到，店家會退刷未使用天數的費用，及核銷急難救助的費用，還有繳ETC費用。他表示，到日本自駕保全險很重要，若出事故即便只是自己擦撞，也一定要報警，保險才會理賠。最後原po也提醒日本最近幾乎天天有熊出沒，尤其東北特別多，提醒秋冬下午5點就天黑了，山區熊很多，盡量不要摸黑走山路。