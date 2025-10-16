他曝家中1成員竟是「隱形富豪」 身份揭曉背後資產驚呆眾人

一名網友近日在社群上分享家中印傭的趣事，意外掀起熱議。該網友透露，印傭突然表示要辭職結婚，家人起初擔心她遭騙，沒想到未婚夫竟是機師，家中還擁有農場與咖啡園，她到香港工作只是為了「體驗人生」。誇張反轉的故事讓網友驚呼連連，也引出不少人分享自家幫傭「其實超有錢」的經驗。

原PO在Dcard以「原來我家幫傭才是真財閥...」為題發文指出，印傭某天突然告知要辭職結婚，讓全家人一度擔心她遇上詐騙。未料進一步了解後才發現，對方未婚夫是機師，家中經營農場與咖啡園，出身相當優渥。原PO忍不住笑嘆，印傭到香港工作只是為了體驗人生，「我才是需要被幫助的那個人吧！貧窮真的限制了我的想像。」

貼文曝光後，引起眾多網友熱烈回應，紛紛分享身邊類似經驗。有人表示，「之前在醫院遇過外籍看護家裡有橡膠園，一年收成就有上百萬台幣，問她為何還來當看護？她笑說喜歡台灣的生活，還熱衷簽牌。」也有網友回應，「朋友家的印傭從印尼帶來幾十罐燕窩，超級好吃，還聽說她在老家蓋了新房子」，引發網友驚呼外籍幫傭的真實身分「比想像中更不簡單」。

也有不少人接力分享見聞，感嘆「別小看外籍幫傭和看護」。一名網友透露，「曾請過一位越南籍看護，對方在家鄉已擁有三棟房產，甚至靠出租當包租婆，身上還配戴黃金項鍊，她一個月看護費都比我薪水高，還勸我多存錢，瞬間覺得自己才是窮的那一位」。另有網友爆料，「我家之前的印傭在印尼有很多的房子跟土地都還在收租，家裡的房子很大、新裝潢很漂亮，她都有拿照片給我們看，在台灣賺的錢都拿回去蓋房子了」。