星級飯店「最髒1物曝光」恐沾屎水 內行人揭暗黑內幕：拜託自備

星級飯店形象光鮮亮麗，但背後藏有驚人黑幕！一名自稱擔任飯店櫃檯人員的網友在Dcard發文爆料，指出房務人員疑似以骯髒抹布擦拭杯子，甚至保潔墊上滿是體液、污漬卻未更換，床單還曾被放置在潮濕停車場與垃圾場旁滋生黴菌，而且毛巾竟被拿來擦馬桶後再用於清洗杯具。原PO直言，下周連假將至，提醒民眾「出遊時最好自備洗漱用品，以策安全」。

原PO指出，自己曾在台北多家四、五星級飯店擔任櫃檯人員，有時會支援房務工作，而那些看似閃亮潔淨的漱口杯與茶杯，其實多數只是「表面功夫」，不少房務人員為節省時間，直接用擦地板或灰塵的抹布草草擦拭，甚至僅以清水沖一下便重新擺放。他強調這樣的清潔方式不只發生在杯具上，包括熱水壺、冷水壺等容器，也都以相同手法處理，形同「假清潔、真污染」。

他更揭露，看似潔白柔軟的床鋪，其實暗藏驚人髒污，許多飯店多年未曾翻洗床墊，保潔墊上殘留口水、尿液、經血、精液等痕跡，只要客人未察覺便不會更換。原PO曾親眼目睹飯店將洗好的床單、枕頭套與待洗布品混放在潮濕停車場或垃圾場旁，「蟑螂爬過都不意外」，甚至有員工以粉筆塗抹黴斑掩飾，讓床品「看似乾淨、實則骯髒」。

原PO進一步爆料，飯店房間中最髒的，其實是看似乾淨的毛巾。許多房務人員為求效率，直接用毛巾擦拭杯具、蓮蓬頭，甚至連馬桶邊緣也一併清理，「連糞水都可能沾上」。由於清潔人員面臨嚴苛的KPI壓力，根本無暇區分抹布與毛巾，導致交叉污染情況頻繁發生，原PO直言假日期間入住量暴增時，旅客使用的毛巾極有可能「剛擦完馬桶就上架」，更離譜的是浴巾、擦手巾與地墊常被混著一同清洗。

最後，原PO也誠懇提醒民眾，即將適逢光復節三天連假，若計畫外出旅遊並入住飯店，務必自行攜帶個人洗漱用品與毛巾，以免因清潔問題而影響健康與住宿品質。

文章一出，隨即在網路上掀起熱烈討論，許多網友直呼「一點也不意外」，表示台灣乃至各國飯店業都存在類似問題，早已養成「不碰飯店杯子、不用毛巾」的習慣。也有人驚呼，「難怪每次住完飯店皮膚都過敏！」還有自稱曾在澳門或台北飯店工作的網友爆料，「浴巾、地墊、床單常堆在垃圾桶旁」、「熱水壺比馬桶還髒」、「主管甚至要求用馬桶水洗抹布」，實際情況比想像中更駭人聽聞。

不過，也有飯店業從業人員出面緩頰，表示並非所有旅宿業者都如此草率。有網友指出，「打工過的兩間二星旅宿清潔流程相對嚴謹，杯子若被使用過會重新刷洗，房間與浴室則用廢毛巾分開擦拭，床墊、棉被與保潔墊也定期清洗與翻面，並定期除蟲消毒」。另有網友補充，「我待過的五星與三、四星飯店都有明確規定清潔毛巾用途分工，關鍵在於房務員是否確實遵守」。