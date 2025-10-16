快30歲才知耳鼻喉科能幫掏耳屎…他腦補療癒畫面 網一語戳破：醒醒吧

不少人感冒、喉嚨痛時會去耳鼻喉科報到，但最近有網友才驚覺「耳鼻喉科竟然可以幫忙掏耳朵？！」讓他震驚直呼：「這對我真的真的很重要！」還忍不住幻想能「枕在年輕護士腿上閉上眼睛，好好地感受」，貼文引發網友爆笑討論。

一名網友在「PTT Gossiping板」以「哇嘞靠！耳鼻喉科可以掏耳朵真假？！」為題發文表示，自己活到快30歲才知道這件事。還自行腦補枕在年輕女護士大腿上掏耳屎的畫面，覺得過程應該是「很享受」。

貼文曝光笑翻一票網友，紛紛留言回應，「幫你弄的一定是醫師本人而絕對不是嫩妹」、「怎麼可能護士弄，還是醒醒吧」、「診所用吸的很不舒服，不過才250能要求什麼呢？」、「超不舒服，吸到你不要不要的」。但也有人表示，「去耳鼻喉科吸完耳屎有重生的感覺」，建議「坐飛機前去讓人吸一下耳鳴會比較輕」。

新北「林口微笑親子耳鼻喉科診所」李醫師曾發文提醒「耳垢不要亂挖，請交給專業的。」他指出，外耳道狹窄、發炎、耳毛多或過度清潔都容易造成耳垢栓塞。正常情況下，耳垢會隨著說話、咀嚼自然排出。但有些人會使用棉花棒清潔耳道，不但不必要，還容易將耳屎越推越裡面，卡在身道深處出不來，導致堵塞甚至外耳炎。

李醫師強調，醫師會利用顯微鏡或耳內視鏡輔助清除，安全又精準。遇到頑固耳垢時，會建議先使用耳滴劑軟化再處理，「安全永遠是第一考量」。所以，夾耳垢這件事，建議還是讓專業的來較好。