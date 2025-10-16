一路從容奔馳…內湖瑞光路驚見「肥猴上班族」 網笑：工作壓力大透個氣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾目擊猴子在內湖出沒。示意圖／ingimage
台北內湖出現「上班猴」！一名網友15日在Threads貼出短片，指出在瑞光路478巷旁樹蔭下發現一隻肥肥的猴子，牠先在巷口乘涼，然後大搖大擺走進公司旁的大樓附近，對來往的路人完全無懼。原PO還提醒「請員工務必收好食物」。

從影片畫面可見，猴子先是悠閒坐在巷弄的樹蔭下乘涼，隨後自若地走向公司大樓，一旁行人經過也驚訝回望，但猴子全程不避不閃。不少發現猴蹤的民眾紛紛拿出手機拍照，場面宛如都市版「動物森友會」。

貼文曝光後，網友幽默留言，「聽說這邊公司都給香蕉，所以來瑞光路面試，別大驚小怪」、「那是我同事，他等等要參加開案會議」、「原來我們公司有新員工入職」、「工作壓力大，出來透個氣」、「午休的員工而已，台北人大驚小怪」，1111人力銀行小編也來留言「看起來剛面試完在觀察環境」。也有人驚呼「哇，現在台北市的生態這麼好」、「一直在看留言判斷到底是不是AI」。

更有不少網友補充「目擊情報」，「早上7：30的時候就準備去內科上班了！」、「12：56進到港墘路本田修車廠裡，從後面攀爬鐵網到圍牆上，看起來很乾淨很乖，但真的蠻大一隻」、「跑來大直了」。看來這隻「通勤猴」一天行程滿檔。

據統計，北市近5年接獲274件獼猴通報案，內湖64件最多。北市動保處呼籲民眾遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，避免吸引獼猴靠近或引發衝突。另如有發現獼猴出沒，請立即撥打1959動物救援專線，將派員前往處理。

台灣獼猴 猴子 面試

