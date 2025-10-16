吃肉違法嗎？她搭台鐵吃早餐挨罵「不尊重素食者」 網掀兩派論戰

台鐵列車開放飲食，旅客可以自由用餐。一名女網友發文，她日前搭乘台鐵時在座位上吃筆管麵和小香腸，卻被旁邊阿姨指責「肉味道很臭」，還說不尊重素食者，讓她感到很無辜。針對此事，網友們分為兩派，一派網友認為阿姨管太多，另一派則認為公共場合的確不適合吃味道重的食物。

一名女網友在Dcard發文，表示她早餐沒吃，低血糖很不舒服，於是帶了培根筆管麵和小香腸在車上吃，沒想到被旁邊的阿姨責罵「肉味道很臭」、「根本不懂尊重素食者」。對此她感到自己很無辜，畢竟她不會知道列車上會跟誰坐在一起，不禁直呼：「吃肉是違法什麼法律嗎？」

此文一出，有一派網友認為阿姨管太多了，「管她的，不然妳叫台鐵不要賣便當」、「叫她不要搭車，開車好了，台鐵上本來就可以吃東西」、「我覺得這絕對不是妳的問題，吃素是個人選擇，那位阿姨不應該把自己的選擇強加於別人之上」、「台鐵又沒有禁止飲食，關她什麼事」。

但也有網友認為火車上確實不適合吃味道重的食物，「我早上聞到味道重的食物會蠻想吐的，密閉空間還是不要吃影響別人的食物」、「公共場合密閉空間吃味道重的確會影響他人」、「妳可以吃味道淡的東西，雖然沒規定不能吃，但氣味影響他人本就是蠻自私的行為」、「有些味道特別重的還是要尊重一下吧」。

另有網友分享合適的處理方式，「傳簡訊給台鐵專用的，車長會過來關心，去網路上查應該有號碼」、「直接找車長來處理」、「如果她一直不依不饒的干擾，請訊息通報列車長婦人正在滋生事端」、「下次遇到類似問題直接請台鐵列車長來處理」。