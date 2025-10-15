快訊

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

威廉談閃兵「憋氣造成高血壓」避兵役 停工5個月入不敷出：考慮賣房子

遊南韓得自保？台人配戴「我是台灣人」徽章實測：店員態度差很多

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸近年來一直是南韓旅遊業的重要客源。示意圖／ingimage
中國大陸近年來一直是南韓旅遊業的重要客源。示意圖／ingimage

南韓近日開放3人以上的中國大陸旅客免簽入境、可停留15天，但社會上的「反中」情緒仍未降溫。不少台灣旅客選擇前往當地時，在胸前別上一枚「我是台灣人」徽章，希望藉此表明身份、避免誤會，此舉也引發韓網熱議。

根據韓媒「조선일보」報導，這股現象起於10日，一名台灣網友在Threads發文表示，聽說南韓對大陸旅客的反感日漸增強，不禁自問「是不是該掛上徽章才安全？」附圖的徽章上以韓文寫著「我是台灣人」、英文「I’m from Taiwan」，底下還有手持青天白日滿地紅國旗的圖案。

貼文一出，隨即引發熱議。不少台灣網友留言感嘆，「外貌分不出，只能靠徽章區分」、「需要用徽章來證明身分，真是讓人難過」、「在韓國人眼裡，也許我們都被歸成同一國」；還有大陸網友苦笑表示，「如果我戴這個徽章，會不會也能避開麻煩？」

實際佩戴過徽章的民眾分享道，當地店員的態度真的有所轉變，「本來不耐煩且嫌棄的態度都消失了」。部分南韓網友則留言安撫，「大多數韓國人其實都反對仇恨行為」、「希望你們在韓國旅途平安，也替這樣的情況感到抱歉」。

事實上，南韓社會近期確實出現幾起與反中情緒有關的暴力事件。四月底，一名30多歲男子在公車上聽見兩名女性講中文，當眾對她們施暴；數天後，他又錯把一名台灣男子當作中國人，用酒瓶敲打其頭部。

對許多台灣旅客而言，這枚徽章或許只是旅行時的小小保護，但也提醒人們，偏見與仇恨往往不只針對某個群體，而是整個社會都可能被波及。正如有網友留言指出：「當我們急著劃清界線時，也該想想，這樣的仇恨要持續到什麼時候。」

中國人 南韓 台灣人 出國旅遊 仇恨

延伸閱讀

南韓對美投資 白宮態度軟化 不再堅持3,500億美元

川普開口要每年3500億美元！南韓財長直喊「只能拿出200億」

陸客在濟州島海岸讓孩子隨地大便 南韓網友炸鍋：不知羞恥

諾貝爾得獎數與日本差距懸殊 嫉妒的南韓輸在哪裡

相關新聞

遊南韓得自保？台人配戴「我是台灣人」徽章實測：店員態度差很多

南韓近日開放3人以上的中國大陸旅客免簽入境、可停留15天，但社會上的「反中」情緒仍未降溫。不少台灣旅客選擇前往當地時，在胸前別上一枚「我是台灣人」徽章，希望藉此表明身份、避免誤會，此舉也引發韓網熱議。

充手機竟挨罰7000元！遊客在飯店拔插頭遭收費 網友怒轟：變相搶錢

一名來自巴哈馬的遊客近日在拉斯維加斯旅遊期間，因在飯店房間使用牆上插座充電，竟被…

麻辣鍋泡整尾柴魚？她傻眼夾出「一塊木頭」業者急道歉 高市府開罰了

高雄有民眾外帶麻辣鍋回家享用時，赫然發現碗中出現一塊斷裂的木頭，於是拍照上傳到Threads，抱怨「這到底是什麼鬼」，引來不少網友開玩笑表示「賺到了，是整尾柴魚」、「以為是一夜干烏賊」。對此，業者出面致歉表示該木頭其實是店家廚房使用的木質食物夾，因操作不慎才會鬆脫掉入鍋中。

UNIQLO日本人不穿？他酸觀光客以為很高級爆買 內行曬數據秒打臉

日本服飾品牌UNIQLO，深受台灣人喜愛。不過近日有網友指出，日本UNIQLO幾乎都是觀光客在購買，以為UNIQLO是高級牌子，反觀在當地人眼裡只是個適合買內衣褲和內搭衣服的地方...

出國旅遊「1玩法」爆紅！過來人讚翻：試過就回不去了

過去在社群平台上看到的出國遊記分享，多半是成群好友或情侶合照，獨自旅行的人則相對罕見。然而，近日有網友發現，近年獨旅風氣逐漸盛行，分享獨自出遊的貼文與照片明顯增多，甚至在論壇或是PTT旅日版，也能看到大量的獨旅經驗與攻略，讓人不禁好奇，為何獨自旅行突然變得這麼熱門，引起熱議。

「1百搭單品褲」讓她如廁超狼狽 一票女網友爆共鳴：超崩潰

不少女生喜歡穿寬褲，因為舒適又顯瘦，是衣櫃必備的百搭單品。不過，一名女網友分享，穿寬褲最怕的就是上廁所，第一件事一定要把褲管捲起來。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。