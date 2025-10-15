遊南韓得自保？台人配戴「我是台灣人」徽章實測：店員態度差很多

南韓近日開放3人以上的中國大陸旅客免簽入境、可停留15天，但社會上的「反中」情緒仍未降溫。不少台灣旅客選擇前往當地時，在胸前別上一枚「我是台灣人」徽章，希望藉此表明身份、避免誤會，此舉也引發韓網熱議。

根據韓媒「조선일보」報導，這股現象起於10日，一名台灣網友在Threads發文表示，聽說南韓對大陸旅客的反感日漸增強，不禁自問「是不是該掛上徽章才安全？」附圖的徽章上以韓文寫著「我是台灣人」、英文「I’m from Taiwan」，底下還有手持青天白日滿地紅國旗的圖案。

어느 대만 사람이 스레드에 올린 글이 화제다. 작성자는 한국의 혐중 시위가 심한 거 같다며 한국 여행 갈 때 "대만 사람이에요"라고 적힌 배지를 달고 가야하냐고 질문했다. 댓글엔 미안하다는 한국인들의 반응이 이어졌다.



그런데 한국 극우는 대만과 중국을 구분하지 않는다. 똑같은 혐오… pic.twitter.com/nWToqFjs04 — 카운터스(극우 추적단) (@movek99) 2025年10月11日

貼文一出，隨即引發熱議。不少台灣網友留言感嘆，「外貌分不出，只能靠徽章區分」、「需要用徽章來證明身分，真是讓人難過」、「在韓國人眼裡，也許我們都被歸成同一國」；還有大陸網友苦笑表示，「如果我戴這個徽章，會不會也能避開麻煩？」

實際佩戴過徽章的民眾分享道，當地店員的態度真的有所轉變，「本來不耐煩且嫌棄的態度都消失了」。部分南韓網友則留言安撫，「大多數韓國人其實都反對仇恨行為」、「希望你們在韓國旅途平安，也替這樣的情況感到抱歉」。

事實上，南韓社會近期確實出現幾起與反中情緒有關的暴力事件。四月底，一名30多歲男子在公車上聽見兩名女性講中文，當眾對她們施暴；數天後，他又錯把一名台灣男子當作中國人，用酒瓶敲打其頭部。

對許多台灣旅客而言，這枚徽章或許只是旅行時的小小保護，但也提醒人們，偏見與仇恨往往不只針對某個群體，而是整個社會都可能被波及。正如有網友留言指出：「當我們急著劃清界線時，也該想想，這樣的仇恨要持續到什麼時候。」