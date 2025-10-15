充手機竟挨罰7000元！遊客在飯店拔插頭遭收費 網友怒轟：變相搶錢

一名來自巴哈馬的遊客近日在拉斯維加斯旅遊期間，因在飯店房間使用牆上插座充電，竟被收取高達224美元（約台幣7,000元）的費用，事件曝光後在網路上引發廣泛關注與討論。

根據「每日郵報」報導，女遊客巴特勒(Sharina Butler)受訪表示，她與家人入住拉斯維加斯知名的巴黎酒店（Paris Hotel Las Vegas）時，兒子為了要將手機充電，拔掉了一個連接迷你吧托盤的插頭，未料退房後竟收到224美元的帳單。飯店解釋，該托盤每天拔插頭會收取56美元（約台幣1,800元）的費用，這項規定被印在托盤前方一張不起眼的小卡片上。

巴特勒在TikTok上發文抱怨，「那根本不是什麼有電力連接的裝置，就只是個插頭，我們也沒動過迷你吧裡的任何東西，為什麼會被罰錢？」她還指出，卡片上的字非常小，而且自己根本沒打算碰那些高價商品，便沒有特別去看。

據巴特勒表示，飯店員工後來出示了放大版的規則說明卡，上面寫著，「請勿拔除托盤插頭，否則將收取50美元（約台幣1,600元）費用（另加稅）。」但牆上的插座旁卻沒有任何警示說明。

巴特勒對這筆費用提出異議並表示已「封鎖這筆扣款」。她的影片在網路上引發共鳴，許多網友紛紛留言分享自己類似的經歷，一名女子表示，她也因為想移除迷你吧托盤被要求支付50美元，最後只好請飯店員工將托盤移到地上，以便她使用書桌工作。

不少人批評飯店做法是「變相坑錢」，一位網友諷刺，「你呼吸空氣了？那要收你250美元一晚！」另一人指出，飯店能立刻拿出放大版告示，顯示這類收費事件「早有預謀，經常發生」。還有網友痛批，「觀光業在拉斯維加斯已經死了，業者只想盡辦法撈錢」。