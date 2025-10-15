快訊

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

寵物部落闖關送好禮！萬聖採瓜玩遊戲抽大獎 還能現賺$5000

麻辣鍋泡整尾柴魚？她傻眼夾出「一塊木頭」業者急道歉 高市府開罰了

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄有民眾外帶麻辣鍋回家享用時，赫然發現碗中出現一塊斷裂的木頭，於是拍照上傳到Threads，釣出業者出面致歉。 示意圖／Ingimage
高雄有民眾外帶麻辣鍋回家享用時，赫然發現碗中出現一塊斷裂的木頭，於是拍照上傳到Threads，釣出業者出面致歉。 示意圖／Ingimage

高雄有民眾外帶麻辣鍋回家享用時，赫然發現碗中出現一塊斷裂的木頭，於是拍照上傳到Threads，抱怨「這到底是什麼鬼」，引來不少網友開玩笑表示「賺到了，是整尾柴魚」、「以為是一夜干烏賊」。對此，業者出面致歉表示該木頭其實是店家廚房使用的木質食物夾，因操作不慎才會鬆脫掉入鍋中。

原PO於Threads分享照片，只見一塊焦黑木質物體泡在鍋中，外觀與柴魚或木片極為相似，傻眼表示「這到底是什麼鬼？這木頭吧！這什麼啦」。貼文一出，網友紛紛留言，「會不會是日本百年老柴魚」、「這是木魚啦」、「太像一夜干烏賊了吧」、「請妳把熬湯的鰹魚還給店家」。也有網友認真分析，懷疑是「木製湯匙斷了」、「應該是木鏟的柄」、「我覺得像斷掉的木頭飯瓢」，甚至有人吐槽「漂流木都比這乾淨」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

麻辣鍋業者隨後也在原PO貼文下方留言致歉，坦承經內部查證，異物確實為店內廚房日常使用的木質食物夾，因員工操作不慎導致夾具滑入鍋中，未即時發現便誤將餐點出餐。

業者表示，「此事件屬於重大操作疏失，我們深感抱歉，造成顧客用餐觀感不佳，致上最深的歉意」，同時承諾三大改進措施：一、涉事員工已停職檢討，並接受再教育訓練；二、全面檢視出餐流程，增設雙重確認制度；三、加強內部衛生與安全稽核，確保類似事件不再發生。

根據中時新聞網報導，高雄市衛生局於14日接獲通報後，立即派員前往稽查，業者坦承木質夾具鬆脫掉入，衛生局依《食品安全衛生管理法》裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

相關新聞

充手機竟挨罰7000元！遊客在飯店拔插頭遭收費 網友怒轟：變相搶錢

一名來自巴哈馬的遊客近日在拉斯維加斯旅遊期間，因在飯店房間使用牆上插座充電，竟被…

麻辣鍋泡整尾柴魚？她傻眼夾出「一塊木頭」業者急道歉 高市府開罰了

高雄有民眾外帶麻辣鍋回家享用時，赫然發現碗中出現一塊斷裂的木頭，於是拍照上傳到Threads，抱怨「這到底是什麼鬼」，引來不少網友開玩笑表示「賺到了，是整尾柴魚」、「以為是一夜干烏賊」。對此，業者出面致歉表示該木頭其實是店家廚房使用的木質食物夾，因操作不慎才會鬆脫掉入鍋中。

UNIQLO日本人不穿？他酸觀光客以為很高級爆買 內行曬數據秒打臉

日本服飾品牌UNIQLO，深受台灣人喜愛。不過近日有網友指出，日本UNIQLO幾乎都是觀光客在購買，以為UNIQLO是高級牌子，反觀在當地人眼裡只是個適合買內衣褲和內搭衣服的地方...

出國旅遊「1玩法」爆紅！過來人讚翻：試過就回不去了

過去在社群平台上看到的出國遊記分享，多半是成群好友或情侶合照，獨自旅行的人則相對罕見。然而，近日有網友發現，近年獨旅風氣逐漸盛行，分享獨自出遊的貼文與照片明顯增多，甚至在論壇或是PTT旅日版，也能看到大量的獨旅經驗與攻略，讓人不禁好奇，為何獨自旅行突然變得這麼熱門，引起熱議。

「1百搭單品褲」讓她如廁超狼狽 一票女網友爆共鳴：超崩潰

不少女生喜歡穿寬褲，因為舒適又顯瘦，是衣櫃必備的百搭單品。不過，一名女網友分享，穿寬褲最怕的就是上廁所，第一件事一定要把褲管捲起來。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣感性！韓妹超商買沙拉「結帳空等3分鐘」 店員1舉動人情味滿滿

台灣超商眾多，鮮食種類更是琳琅滿目，近年紛紛推出「惜食」的時段促銷，吸引想省荷包的民眾前往消費。近日，一名韓國女遊客分享她在台灣的趣事，晚間到超商購買沙拉時，店員竟讓她等3分鐘再結帳，只因折扣即將生效。這段小插曲讓她倔的有點好笑又尷尬，也意外成為網友熱議話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。