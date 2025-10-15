麻辣鍋泡整尾柴魚？她傻眼夾出「一塊木頭」業者急道歉 高市府開罰了

高雄有民眾外帶麻辣鍋回家享用時，赫然發現碗中出現一塊斷裂的木頭，於是拍照上傳到Threads，抱怨「這到底是什麼鬼」，引來不少網友開玩笑表示「賺到了，是整尾柴魚」、「以為是一夜干烏賊」。對此，業者出面致歉表示該木頭其實是店家廚房使用的木質食物夾，因操作不慎才會鬆脫掉入鍋中。

原PO於Threads分享照片，只見一塊焦黑木質物體泡在鍋中，外觀與柴魚或木片極為相似，傻眼表示「這到底是什麼鬼？這木頭吧！這什麼啦」。貼文一出，網友紛紛留言，「會不會是日本百年老柴魚」、「這是木魚啦」、「太像一夜干烏賊了吧」、「請妳把熬湯的鰹魚還給店家」。也有網友認真分析，懷疑是「木製湯匙斷了」、「應該是木鏟的柄」、「我覺得像斷掉的木頭飯瓢」，甚至有人吐槽「漂流木都比這乾淨」。

麻辣鍋業者隨後也在原PO貼文下方留言致歉，坦承經內部查證，異物確實為店內廚房日常使用的木質食物夾，因員工操作不慎導致夾具滑入鍋中，未即時發現便誤將餐點出餐。

業者表示，「此事件屬於重大操作疏失，我們深感抱歉，造成顧客用餐觀感不佳，致上最深的歉意」，同時承諾三大改進措施：一、涉事員工已停職檢討，並接受再教育訓練；二、全面檢視出餐流程，增設雙重確認制度；三、加強內部衛生與安全稽核，確保類似事件不再發生。

根據中時新聞網報導，高雄市衛生局於14日接獲通報後，立即派員前往稽查，業者坦承木質夾具鬆脫掉入，衛生局依《食品安全衛生管理法》裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。