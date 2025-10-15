UNIQLO日本人不穿？他酸觀光客以為很高級爆買 內行曬數據秒打臉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，日本服飾品牌UNIQLO，當地人不買都是觀光客在買的。 路透
日本服飾品牌UNIQLO，深受台灣人喜愛。不過近日有網友指出，日本UNIQLO幾乎都是觀光客在購買，以為UNIQLO是高級牌子，反觀在當地人眼裡只是個適合買內衣褲和內搭衣服的地方，甚至有日女得知另一半全身UNIQLO，會選擇分手、封鎖。文章曝光，網友們紛紛反駁，也有內行曬出數據打臉，連自稱前員工的網友也跳出喊話。

該名網友在threads上，對一篇PTT文章「日本UNIQLO幾乎都是觀光客在購買」提出看法，他指出觀光客不懂日本文化，以為UNIQLO是多麼高級的牌子，但在日本人眼裡，該品牌只是個適合買內衣褲和內搭衣服的地方，如果想買更具設計感的衣服，外面多得是。原PO表示之前曾聽說過，「有些日女聽到你的衣服全是UNIQLO買的，會先大翻白眼，然後跟你分手並封鎖你」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「誰有當它是高級品牌，就是便宜才買好嗎」、「每次在日本的UNIQLO都看到很多日本人在買耶」、「我就日本人，我超愛買UNIQLO欸，我們日本的廠商，身價百億日幣也很愛買UNIQLO…你是不是沒住在日本？什麼思想」。

有網友貼出數據打臉，「UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）是上市公司，定期都會發財報數據，裡面都有寫。它們上禮拜才發2025年財報數據，整年來看，UNIQLO Japan大約只有9%營收是來自觀光客」。

也有自稱前總部員工的網友分享，「日本人不是不買，但的確一般來說買來內搭（上身、下身）居多，而外套會選擇高端體面一點的品牌。這也是為什麼大多數UQ的衣服都沒有logo，因為他們可以做好綠葉的角色，隨著跟設計師的合作，他們也能夠出一些品質好、外型好、價格相對便宜的外套，但大眾life wear的定位，才是他們的價值主張」。

