出國旅遊「1玩法」爆紅！過來人讚翻：試過就回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發現，近年獨旅風氣逐漸盛行，分享獨自出遊的貼文與照片明顯增多。 路透
過去在社群平台上看到的出國遊記分享，多半是成群好友或情侶合照，獨自旅行的人則相對罕見。然而，近日有網友發現，近年獨旅風氣逐漸盛行，分享獨自出遊的貼文與照片明顯增多，甚至在論壇或是PTT旅日版，也能看到大量的獨旅經驗與攻略，讓人不禁好奇，為何獨自旅行突然變得這麼熱門，引起熱議。

原PO在PTT八卦版以「為什麼近幾年出國獨旅的人開始變多了?」為題發問，她表示以前滑社群看到出國都是一群人，不然就是情侶出遊，邊緣人幾乎沒看過。但現在獨旅的人變很多，網路上也是一堆獨旅攻略，好奇獨旅為什麼變這麼夯，「難道跟少子化、不婚不生有關係嗎？」

不少過來人表示，「本來就很爽啊」、「因為朋友都結婚生子全劇終了」、「自己一個人出去，想幹嘛就幹嘛、心情不爽行程不想照走也行不用去遷就其他人」、「很多好朋友出去玩一次就撕破臉，表示好朋友不代表出去玩的心態一致」、「獨旅很爽啊，但是要自己有辦法應對突發狀況」、「被旅伴雷過一次就知道了」。

也有人認為因為門檻降低，「網路發達吧，一堆組團都是想找大腿抱，現在發現不用很熟外語也能自己去玩」、「Google地圖+翻譯降低門檻」、「難度降低，旅行社也開始推行程」。還有人覺得其實一直都很多人獨旅，「以前就很多了，只是以前獨旅的人根本不會打卡，以前想獨旅就是要低調，跟現在不同」、「一直都很多吧」、「我十年前就在獨旅了」。

獨旅 出國旅遊

