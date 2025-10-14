「1百搭單品褲」讓她如廁超狼狽 一票女網友爆共鳴：超崩潰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，穿寬褲最怕的就是上廁所，第一件事一定要把褲管捲起來。示意圖／Ingimage
不少女生喜歡穿寬褲，因為舒適又顯瘦，是衣櫃必備的百搭單品。不過，一名女網友分享，穿寬褲最怕的就是上廁所，第一件事一定要把褲管捲起來。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」PO兩張照片，是她在公廁裡把褲管撩到大腿的高度，因為穿寬褲容易碰到地板或沾到髒水、排泄物，讓她直言「我進廁所第一件事就是把褲管捲起來，有人懂嗎？」

貼文一出後，不少女網友都爆共鳴，紛紛表示「完全懂，尤其是寬褲，很怕拖到地板的尿液...重點還不是自己的」、「+1，醜一點總比沾到尿好...以前高中的經驗，只能脫下洗褲管」、「排隊時就開始捲了，進去廁所後內褲還必須把外褲捲起來，才不會滑落」、「我超級討厭褲子碰到地板，所以每件褲子我都會去改長度，進廁所絕對捲褲管」、「超怕沾到別人的尿」、「新工作地方的廁所只有蹲式，再也沒有穿過寬褲上班了」。

此外，也有內行網友分享自身經驗，指出「試試看我的方法！褲管撩到膝蓋、脫下褲子，鬆緊帶可以把下面褲管收起來就不會掉了」、「我都穿長襪，進廁所前就把褲管都塞進襪子裡，很方便」、「我都準備兩條髮圈綁褲管，這樣真的比較安心」、「我都反折褲頭，比捲褲管還不易掉下來」。

廁所 女生 公廁

