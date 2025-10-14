台灣感性！韓妹超商買沙拉「結帳空等3分鐘」 店員1舉動人情味滿滿

台灣超商眾多，鮮食種類更是琳琅滿目，近年紛紛推出「惜食」的時段促銷，吸引想省荷包的民眾前往消費。近日，一名韓國女遊客分享她在台灣的趣事，晚間到超商購買沙拉時，店員竟讓她等3分鐘再結帳，只因折扣即將生效。這段小插曲讓她覺得有點好笑又尷尬，也意外成為網友熱議話題。

這名韓國網友12日在Threads上表示，她晚上到超商買沙拉時，正準備結帳，店員卻說「再等3分鐘」，因為折扣即將開始。雖然她有些驚訝，但仍回應「好喔」，並在等待期間與店員對到眼，覺得「有點好笑又有點尷尬」，成了意外的趣味經驗。

貼文曝光後，台灣網友紛紛留言，「超好笑！店員居然還讓外國人體驗當i珍食超人」、「再3分鐘就要變身成i珍食超人了」、「你遇到了i珍食超人，他甚至用手按住沙拉捍衛你的錢包」，還釣出超商小編用韓文在底下回應：「歡迎光臨！這就是所謂的台灣感性啊～」。

韓國網友則表示，「是個好人呢哈哈，一般店員才不會管這種事呢哈哈」、「我之前也遇過天使店員，還叫我稍等一下，甚至幫我數到折扣時間還剩幾秒呢」。這個特別的經驗，不僅展現出台灣超商的人情味，也讓外國遊客感受到台灣商家貼心的服務精神。