快訊

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

童話愛情夢碎！鄭星一宣布結束9年婚姻

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣感性！韓妹超商買沙拉「結帳空等3分鐘」 店員1舉動人情味滿滿

聯合新聞網／ 綜合報導
一名韓國女遊客分享她在台灣超商購買沙拉時，店員竟讓她等3分鐘再結帳，只因折扣即將生效。示意圖／Ingimage
一名韓國女遊客分享她在台灣超商購買沙拉時，店員竟讓她等3分鐘再結帳，只因折扣即將生效。示意圖／Ingimage

台灣超商眾多，鮮食種類更是琳琅滿目，近年紛紛推出「惜食」的時段促銷，吸引想省荷包的民眾前往消費。近日，一名韓國女遊客分享她在台灣的趣事，晚間到超商購買沙拉時，店員竟讓她等3分鐘再結帳，只因折扣即將生效。這段小插曲讓她覺得有點好笑又尷尬，也意外成為網友熱議話題。

這名韓國網友12日在Threads上表示，她晚上到超商買沙拉時，正準備結帳，店員卻說「再等3分鐘」，因為折扣即將開始。雖然她有些驚訝，但仍回應「好喔」，並在等待期間與店員對到眼，覺得「有點好笑又有點尷尬」，成了意外的趣味經驗。

貼文曝光後，台灣網友紛紛留言，「超好笑！店員居然還讓外國人體驗當i珍食超人」、「再3分鐘就要變身成i珍食超人了」、「你遇到了i珍食超人，他甚至用手按住沙拉捍衛你的錢包」，還釣出超商小編用韓文在底下回應：「歡迎光臨！這就是所謂的台灣感性啊～」。

韓國網友則表示，「是個好人呢哈哈，一般店員才不會管這種事呢哈哈」、「我之前也遇過天使店員，還叫我稍等一下，甚至幫我數到折扣時間還剩幾秒呢」。這個特別的經驗，不僅展現出台灣超商的人情味，也讓外國遊客感受到台灣商家貼心的服務精神。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

超商 特價

延伸閱讀

他連假去烏來「晚上7點多空無一人」 網揭現實：金山、大溪老街也一樣

「蜜汁、照燒」藏陷阱！鹹甜風味恐吃進更多鹽 專家曝實驗數字示警了

老媽遭詐騙欠債…上班族無償加班只為吃泡麵 同事老闆暖舉讓他淚崩

每天一口就行！醫揭研究：喝咖啡可降死亡率 超過「這杯數」恐反效果

相關新聞

台灣感性！韓妹超商買沙拉「結帳空等3分鐘」 店員1舉動人情味滿滿

台灣超商眾多，鮮食種類更是琳琅滿目，近年紛紛推出「惜食」的時段促銷，吸引想省荷包的民眾前往消費。近日，一名韓國女遊客分享她在台灣的趣事，晚間到超商購買沙拉時，店員竟讓她等3分鐘再結帳，只因折扣即將生效。這段小插曲讓她倔的有點好笑又尷尬，也意外成為網友熱議話題。

日本只適合玩？鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實：太鬆弛

日本一直是台灣人出國旅遊的熱門地點，不僅距離近、文化吸引人，整體環境也讓人感到放鬆。不過，近日有網友在PTT上發問，不解為何許多人認為日本適合短期旅行，卻不適合久居？引起網友熱烈討論。

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

不同國家的人說話方式各有特色，常常一開口就能聽出是哪裡人。新光三越小編近期分享兩個「一聽就知道是台灣人」的用語例子，引起不少網友共鳴。

爭鮮499吃到飽翻車！奧客「踩1規則紅線」 店員氣到直接收餐

爭鮮餐飲集團品牌「「MAGiC TOUCH」点爭鮮」近日推出「平日40元品項499元吃到飽」限時活動，吸引大批消費者湧入用餐。不過活動才剛開始，店內就爆出離譜亂象。有民眾表示，有顧客大量點餐後卻只吃壽司上的料、不吃醋飯，嚴重浪費食材。對此，業者表示已加強現場巡桌，並提醒顧客遵守用餐規則。

不是免費保姆！鄰居孩子天天來報到 她家變「長期寄放站」崩潰求救

社群平台Dcard近日有網友發文，吐露自己「好人當到怕」，只因隔壁鄰居頻繁把孩子送來「寄放」，不僅無預警丟包整個下午，甚至假日、親友聚會也硬要湊熱鬧，讓原PO忍不住大嘆：「只是鄰居，不是免費保姆吧？」

看不下去少子化？他提議「不生者禁用高人力服務」 發文列奇葩規定遭網質疑

台灣少子化問題日益嚴重，根據最新統計預估，2025年全台新生兒數恐將跌破11萬人。面對生育率持續探底，不少人開始探討對策。不過，Dcard近日出現一則貼文引起廣泛關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。