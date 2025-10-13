日本只適合玩？鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實：太鬆弛

日本一直是台灣人出國旅遊的熱門地點，不僅距離近、文化吸引人，整體環境也讓人感到放鬆。不過，近日有網友在PTT上發問，不解為何許多人認為日本適合短期旅行，卻不適合久居？引起網友熱烈討論。

原PO以「日本真的只適合旅遊不適合生活？」為題發文，他表示很多人都說，日本只適合當旅行的地方，如果當觀光客會感覺很放鬆，但如果真的要工作、長期生活，還是台灣比較好，好奇「為什麼很多人都覺得日本不適合工作生活？」

鄉民指出，台日生活方式有許多差異，例如日本人重視不打擾他人、社交距離感強、對外國人態度保守等，都讓人難以融入。另外，日本的稅務負擔與社會壓力也被列為缺點之一。

綜合原因有三大點，其中第一為職場文化不同，「台日職場文化差很多吧」、「日本職場文化台灣很難適應」、「日本外派來台灣的，有些寧願在台灣爽爽過，也不想回本社當社畜」、「日本毛很多，職場又不好待」、「日本可是沒有上班座位吃早餐跟放颱風假的」。

另外日本人相對還是排外性較強，「日本人那種排外的氛圍感很重的」、「台灣人在那邊被歧視到死」、「日本超級排外，除非你財富自由」、「日本人很排外的，不是旅客他們就不會裝了」、「日本人很排外，還真以為什麼台日友好的」。

最後是生活習慣不同，「台灣人太習慣給人造成困擾」、「台灣人鬆弛感很重，去讀空氣很容易失敗」、「很多都是飲食問題打道回國」、「日本眉角 VS 台灣眉角？」、「旅遊可以不用讀空氣，居住不會讀空氣，會變透明人」、「台灣人普遍比較隨便，日本就規矩多又麻煩」。

但也有人持反向看法，「一堆在日本打工的外國人在日本活的還是比在他們國家好吧，空氣什麼的，不用理就好」、「我兩個朋友老婆都日本人，在日本過的超爽，假還比台灣多，都說不想要回來台灣工作」、「看人吧，我朋友在日本永居工作沒想過回台」。