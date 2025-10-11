如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

新光三越小編近期分享兩個「一聽就知道是台灣人」的用語例子，引起不少網友共鳴。示意圖，記者黃仲裕攝影
不同國家的人說話方式各有特色，常常一開口就能聽出是哪裡人。新光三越小編近期分享兩個「一聽就知道是台灣人」的用語例子，引起不少網友共鳴。

新光三越小編在社群平台「Threads」舉出兩個「證明你是台灣人」的例子，第一，搭電梯時台灣人會唸「B one、 B two、 B ㄙㄢ」；第二，新光三越的館別會唸「A four、A ㄅㄚ、A ㄐㄧㄡˇ、A ㄕˊㄧ」。

貼文一出後，不少網友都表示「戳到笑點了哈哈哈」、「每次都在A9 A8 A11 的台灣人就是我」、「如果念A eight根本沒人聽懂」、「大家英文都真好，我只會逼1逼2」、「Three對台灣人太難了」、「就是超過一個音節就懶得用英文念」、「Three音不好發」。

此外，還有部分網友回應「小時候對答案：A、B、C、豬（D）」、「去哪都會說『不好意思』」、「5ml = 5 ㄇㄡ、」、「優惠10『趴』價格」、「甜度冰塊？九五加滿」、「總total、double check」、「統編載具」。

