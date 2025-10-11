爭鮮499吃到飽翻車！奧客「踩1規則紅線」 店員氣到直接收餐

快訊

点爭鮮近日推出「平日40元品項499元吃到飽」限時活動。示意圖，非本次活動供應餐點。
爭鮮餐飲集團品牌「「MAGiC TOUCH」点爭鮮」近日推出「平日40元品項499元吃到飽」限時活動，吸引大批消費者湧入用餐。不過活動才剛開始，店內就爆出離譜亂象。有民眾表示，有顧客大量點餐後卻只吃壽司上的料、不吃醋飯，嚴重浪費食材。對此，業者表示已加強現場巡桌，並提醒顧客遵守用餐規則。

一位網友在社群平台Threads發文指出，自己在點爭鮮吃到飽門市目睹誇張一幕：「有人狂點壽司吃不下之後只吃料不吃醋飯，留了一堆醋飯在那邊。店員跟那桌溝通完之後，直接把他們的壽司收走不給他們吃。沒那個胃就不要點這麼多欸。」

貼文曝光後，引起網友熱議，不少人直呼太誇張，「吃到飽的原則，我想全世界的人都很清楚，這桌客人擺明故意裝無知想海撈一筆專挑吃貴的部分」、「支持店家，寧願倒掉也不要縱容奧客」、「傻眼，吃不下就不要去吃到飽」、「壽司吃到飽，不是生魚片吃到飽」。

據了解，爭鮮在活動前已公告相關用餐規範，包括90分鐘用餐限制與「珍惜食材、避免浪費」的明文規定。依照規則，若用餐後留下超過250克食物（包含醋飯），每人將酌收300元清潔費。以一貫握壽司的醋飯約16克來計算，250克約等於7.5盤，浪費程度相當驚人。

業者指出，類似行為不僅損及活動公平性，也影響其他顧客的用餐體驗。對於此次事件，已著手了解詳情，並強調會在顧客入座前再次提醒規則，加強現場稽查與執行力道。業者也呼籲民眾應理性點餐、按量取食，共同維護良好的用餐環境與資源尊重。

爭鮮旗下「MAGiC TOUCH」於10月推出高CP值「壽司吃到飽」，即日起至10/30之每週一至四11:00-15:00，每人只要499元即可暢吃精選40元品項，活動限文化店、楠梓後昌店、美術店等3家門市，用餐時間90分鐘，最後進場時間15:00。

