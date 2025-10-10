不是免費保姆！鄰居孩子天天來報到 她家變「長期寄放站」崩潰求救

社群平台Dcard近日有網友發文，吐露自己「好人當到怕」，只因隔壁鄰居頻繁把孩子送來「寄放」，不僅無預警丟包整個下午，甚至假日、親友聚會也硬要湊熱鬧，讓原PO忍不住大嘆：「只是鄰居，不是免費保姆吧？」

原PO表示，自己與鄰居交情普通，但對方的小孩卻時常跑來她家串門子。更誇張的是，孩子年紀已經不太需要人陪玩，卻總是在大人不在時被送過來「暫時照顧」。原本只是偶爾幫個小忙，時間一久卻變本加厲，從一兩小時變成整天、從假日變成平日，甚至孩子生病請假也照樣來報到。原PO無奈指出：「我們家全是大人，也不太會陪小孩，根本無法好好休息。」

原PO抱怨對於這樣「鄰居過界」的行為，不是一兩次，是年年持續在發生。不少網友也感同身受，紛紛在留言中支招。有人建議：「就拒絕啊！說等等要出門、不方便，讓他們多吃幾次閉門羹，自然就不來了。」也有人表示：「每次都拒絕，他們就會去找下一個寄生地點，不撕破臉你就會一直被予取予求。」甚至有人建議乾脆裝沒人在家。

不過，也有網友分享自身經驗，指出有些人就是會得寸進尺，鄰居不只是「小孩寄放」，還可能佔用車位、曬衣服、借日用品樣樣來。「我以前搬進巷弄透天，有車庫但自己沒車，就讓鄰居停機車，結果連我自己都回不了家，門口腳踏車、曬的大被全是他們家的。」這類行為一旦被默許，後續往往難以收拾。因此不少網友也呼籲，與其委曲求全，不如一開始就設下界線，才能保有生活的空間。