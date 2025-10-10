看不下去少子化？他提議「不生者禁用高人力服務」 發文列奇葩規定遭網質疑

台灣少子化問題日益嚴重，根據最新統計預估，2025年全台新生兒數恐將跌破11萬人。面對生育率持續探底，不少人開始探討對策。不過，Dcard近日出現一則貼文引起廣泛關注，有網友發文直言，應限制「厭童」與「不生者」使用社會上的高人力服務，聲稱「不生產補充勞動力，就沒資格使用勞動力」，激起網友群起反彈。

該網友在貼文中提出具體方案，將社會人口分級管理，明確標註是否有生育，並依此決定能否使用服務。內容指出：「35歲以上未生育者，應禁止使用一切高人力服務，包括外食、大眾運輸、快遞、人工客服、水電修繕與醫療照護等。」而25至35歲無生育者則可使用，但須支付加價費用。其餘如有生育者、年輕人與高齡者，則能正常使用服務。甚至提到開放單身男性領養孩童、單身女性生育第二胎後可將子女交由政府管理等規定，激進言論引發廣大爭議。

許多網友看完貼文後直呼「太離譜」，更表示此論點邏輯荒謬。有留言點出：「生一個小孩就為了讓他去給別人當狗？」也有人反擊：「那我們納的稅也可以不要用在各種育兒補助津貼上嗎？」還有網友指出，「少子化問題複雜又多面，不是憑幾條規定就能解決的」。

儘管主流意見多為批評與反對，也有少數網友理性回應，提出不同觀點。有留言指出：「如果我們用是否生育來衡量一個人的社會價值，那是不是也忽略了許多無形的貢獻？」他舉例，有藝術家雖未育子，但作品可能撫慰人心；有科學家奉獻終生於研究，卻改變全人類的生活。同時他也強調：「一個真正溫暖的社會，是建立在同理與互助，而不是限制與區別。」