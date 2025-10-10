快訊

超商收銀拿到500元 3異樣讓店員驚覺是假鈔：半天薪水險沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
真正的500元鈔票底下有「中央印製廠」字樣（如圖），但原PO日前收到假鈔卻是寫「魔術印製廠」。聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影
真正的500元鈔票底下有「中央印製廠」字樣（如圖），但原PO日前收到假鈔卻是寫「魔術印製廠」。聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影

不論是ㄧ般民眾或者商家，在消費時要特別注意拿到的紙鈔是真還是假。有一名網友在Threads發文透露自己差點收到假鈔，還好鈔票上的兩個字讓他立刻驚覺拿到了玩具鈔票，貼文也讓不少人看了驚呼做得太像了。

這名在超商上班的網友表示，日前有位顧客到店裡買很多東西並加了2塊錢買購物袋，金額剛好是500元，對方拿了一張500元的鈔票付現，但原PO接過來後卻覺得有異樣，因為這張鈔票摸起來過度光滑，就像一般的紙張一樣，而且防偽條不會反光，讓他立刻起疑，認為自己收到了假鈔。

除此之外，原PO還說一般真鈔底下有「中央印製廠」的字樣，但這張假鈔卻是「魔術印製廠」，若不仔細看真的不會發現。他說就算平常沒有在收銀的人，也能夠分辨得出來這張鈔票的真假，但如果跟其他真鈔混在一起可能就不容易發現。原PO認為這名客人可能也知道這是道具鈔，但還是想拿來買東西賭看看會不會過關。

這名客人被識破後也掏了一張真的500元來換，原PO無奈地大嘆假鈔那麼明顯還想要騙，還好有發現，不然自己半天的薪水就沒了。貼文一出也引來熱議。

不少人驚呼現在的偽造技術越來越厲害，不小心真的會拿到假的，「不看那個字其實蠻像的」、「我也收過，客人丟了跑超快，不就好險只有100」、「這個魔術印刷廠也很缺德，做這這麼像」、「看來再忙都要看一下了，不然有時候拿了就放進去根本不會看」、「我連500都會過刷驗鈔機，因為真的碰過太多500一摸就怪怪的」、「10塊也要注意，有人用一塊港幣當10塊，久久會收到一次」、「報警囉，讓警察判斷要不要買單他的『阿就不小心拿錯』」。

假鈔 超商

