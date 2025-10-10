晚上8點半吸地板被鄰居嫌吵怒報警 她傻眼：晚上幾點不能吸？

平時工作繁忙，許多人總是下班回到家後，才有時間進行居家清潔。不過一名住在老公寓的女網友，近日晚上8點半左右，會用吸塵器打掃家中地板，沒想到卻被樓下男大生鄰居嫌太大聲報警，讓她好奇發問「晚上幾點不能吸地？」。

該名女網友在Dcard上分享，樓下搬來的新鄰居，動不動就嫌樓上、樓下住戶太吵而報案，像腳步聲、熱水器太大聲太吵，都成為他報案的理由，甚至連原po全家不在家，對方仍會覺得有噪音。不過該鄰居卻時常從深夜22時到凌晨2時，開重低音喇叭播歌擾民，因此讓她忍不住抱怨，「原來敏感是只針對別人，還真是自私呢」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「我覺得合理才晚上8點半，不用理會繼續吸地，警察來就好好講一下，應該也沒事，但辛苦員警工作負擔增加」、「20點半還好，我家有鄰居每天都半夜3點洗衣服，也沒看人報警」、「還是樓層隔音較差…我個人覺得22點以後不吸較合理」、「沒有10點都沒差」、「噪音管制是晚上10:00到早上6:00，妳沒問題的」。

原Po補充，老公寓確實隔音效果較差，像他們家也常會聽到樓上的關門聲跟腳步聲，自己會選擇包容，但樓下鄰居卻時常報警，讓她們家跟警察都很無奈，原po表示「只能說家裡小孩沒教好，跑出來亂，結果承受的卻是別人」。