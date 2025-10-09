聽新聞
國門丟臉？傳桃園機場飄濃濃尿騷味 網諷：這就是台灣感性
機場是國家和國際旅客連結的象徵與入口，堪稱一國的象徵、也是旅客的第一印象，雖然桃園機場被評為全球最友善的機場，但仍傳出難堪事件。一名網友在PTT爆料，直言經過桃機的檢疫區域時，濃烈尿騷味撲鼻而來，讓他不禁質疑「這就是台灣感性嗎？」
一名網友在PTT以「桃園機場尿騷味也太重」為題發文，原PO提到抵達桃機後，除了免稅店的店員不斷大聲招呼攬客，經過檢疫區域時更傳來刺鼻的尿騷味，讓原PO不禁質疑「這就是台灣感性嗎？」
貼文曝光後鄉民紛紛回應，「未看先猜第一航廈」、「台灣味無誤，歡迎歸國」、「就管路老舊」、「入境真的是尿騷味…檢疫站那邊連續一兩年都沒改善」、「一定是一航，第一次去也聞到味道」。
此外，也有人替桃機入境後的免稅店緩頰，「大阪KIX（關西機場）入境也有免稅店啊」、「免稅店也只是提醒要買免稅商品只剩最後機會」。
