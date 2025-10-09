小孩哭鬧遭乘客飆罵 她心疼孩子曝高鐵1規則：寧靜車廂懲罰誰？

高鐵為了讓乘客有更加安靜、舒適的乘車環境，9月22日起開始實施「寧靜車廂」新政策。有一名女網友透露日前搭高鐵時，有位男乘客突然大聲對著一對母子飆罵，只因為孩子不斷地哭鬧，讓這名男子受不了怒吼「吵死了！寧靜車廂啦！」貼文也引起兩派不同論點爭辯。

這名女網友在Threads發文表示，當時聽到男子的斥責聲，她探頭看了一下，發現他對著後座一對母子吼叫，這時才知道有個小孩在哭鬧，引起男子的不滿。原PO說這名媽媽一個人帶著兩個孩子搭高鐵，但小孩突然哭了起來，讓媽媽不知所措，她認為這種情況下，就算是其他父母也沒辦法。

原PO坦言自己有被男子的吼叫聲嚇到，在處理完手邊的事情後，她去前方的洗手間，回座位經過這對母子時，特地低頭輕聲地跟這名驚惶失措的媽媽說「辛苦了」，而對方也聽到了，只是可能還在驚恐中，因此不知道該做何反應。原PO無奈地表示，「所以這就是高鐵寧靜車廂的用處嗎？用來對付帶小孩手足無措的父母」。

她事後也補充說，高鐵寧靜車廂的對象不包括兒童和病友，但網路上有不少家長抱怨帶著孩子搭高鐵，卻被隨車服務人員勸戒，讓她質疑是否連高鐵人員都不清楚規則。原PO直言自己不贊成友善車廂，「友善車廂以外，就可以不友善嗎？應該全車都是友善車廂」。

貼文引起眾人熱議，「寧靜車廂規則已經有說明小孩子不算在內喔，一堆人搞不清楚」、「結果最吵的是那位男子，超沒水準的」、「跟列車工作人員投訴那位大吼大叫的『大人』」、「看起來連他自己的情緒都還沒辦法控制好，好意思指責小孩」；還有過來人分享經驗，「這週末剛一打二坐高鐵的媽媽路過，幸好我兩個小孩上車就睡覺，但我真的壓力超大」、「很多人都說小孩可以控制，但真的很難，到現在我都不敢帶小孩坐大眾交通工具」。

但也有網友無法認同，認為家長無法控制小孩的情緒，就不該帶出門，「小孩不可控但旁邊的人也沒理由要體諒你，大家討厭的都不是小孩，是那些覺得小孩講不聽是理所當然的家長，還有完全不作為的家長」、「寧靜車廂就是為了躲小孩的吵鬧哭聲啊…那位媽媽是什麼意思」、「我花錢買票，不是坐車聽你們小孩吵整路」、「平常寵小孩不教，就不要帶小孩坐高鐵。要坐，就讓別人來教你小孩」。