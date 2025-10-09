某超商店員喊「不要發票便宜1元」引學生質疑 連鎖超商官方火速出手

還有這樣的？Threads上近日有網友爆料，稱校內連鎖超商萊爾富出現可疑店員，不僅主動提出「不要發票就便宜1元」，還多次發生刷載具卻未收到發票的情況，引發熱議。

原PO在Threads發文表示，自從上一位店員離職後，校內萊爾富越來越奇怪。他回憶，剛開學那周買9元茶葉蛋時，店員竟說：「不要發票、8塊就好。」當下原PO雖覺得不對勁，但未多加追究。之後幾周再結帳時，他明明刷了載具，回家卻發現那張約80多元的發票「根本沒進去」。

更離譜的是，原PO日前與朋友再次到同家萊爾富消費55元時，明明是刷載具，卻看到有發票印出來，上面金額還是50元。店員開始辯稱那張不是他們的發票，接著拿出一疊發票要原PO跟朋友「自己挑一張」、「反正沒人要」。原PO表示，雖然最後對方退貨處理，但整件事讓人心情非常差。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「吃錢啊」、「你突破了他A錢的事實」、「檢舉下去，他就要吃存證信函了」、「直接檢舉就好，公司會調監視器去查」。也有網友猜測員工的行為，「不打發票，錢就能直接進店員口袋，他可能把銷售的茶葉蛋打報廢，反正賣掉的東西不進帳，收的錢也不用進公司」。

對此，萊爾富官方小編也在貼文下回應，希望該名學生私訊提供聯絡方式，並強調公司已注意到此事，將進一步了解並妥善處理。