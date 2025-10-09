某超商店員喊「不要發票便宜1元」引學生質疑 連鎖超商官方火速出手

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
Threads上近日有網友爆料，稱校內超商出現可疑店員，主動提出「不要發票就便宜1元」。結帳示意圖／ingimage
還有這樣的？Threads上近日有網友爆料，稱校內連鎖超商萊爾富出現可疑店員，不僅主動提出「不要發票就便宜1元」，還多次發生刷載具卻未收到發票的情況，引發熱議。

原PO在Threads發文表示，自從上一位店員離職後，校內萊爾富越來越奇怪。他回憶，剛開學那周買9元茶葉蛋時，店員竟說：「不要發票、8塊就好。」當下原PO雖覺得不對勁，但未多加追究。之後幾周再結帳時，他明明刷了載具，回家卻發現那張約80多元的發票「根本沒進去」。

更離譜的是，原PO日前與朋友再次到同家萊爾富消費55元時，明明是刷載具，卻看到有發票印出來，上面金額還是50元。店員開始辯稱那張不是他們的發票，接著拿出一疊發票要原PO跟朋友「自己挑一張」、「反正沒人要」。原PO表示，雖然最後對方退貨處理，但整件事讓人心情非常差。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「吃錢啊」、「你突破了他A錢的事實」、「檢舉下去，他就要吃存證信函了」、「直接檢舉就好，公司會調監視器去查」。也有網友猜測員工的行為，「不打發票，錢就能直接進店員口袋，他可能把銷售的茶葉蛋打報廢，反正賣掉的東西不進帳，收的錢也不用進公司」。

對此，萊爾富官方小編也在貼文下回應，希望該名學生私訊提供聯絡方式，並強調公司已注意到此事，將進一步了解並妥善處理。

國門丟臉？傳桃園機場飄濃濃尿騷味 網諷：這就是台灣感性

機場是國家和國際旅客連結的象徵與入口，堪稱一國的象徵、也是旅客的第一印象，雖然桃園機場被評為全球最友善的機場，但仍傳出...

小孩哭鬧遭乘客飆罵 她心疼孩子曝高鐵1規則：寧靜車廂懲罰誰？

高鐵為了讓乘客有更加安靜、舒適的乘車環境，9月22日起開始實施「寧靜車廂」新政策。有一名女網友透露日前搭高鐵時，有位男乘客突然大聲對著一對母子飆罵，只因為孩子不斷地哭鬧，讓這名男子受不了怒吼「吵死了！寧靜車廂啦！」貼文也引起兩派不同論點爭辯。

被踢飛北捷嬤現身台大校園！「Fumi 阿姨」醫學系友人曝光熟悉背影

台北捷運日前發生優先席衝突，多次擾人的婦人也遭逮，而踢人的「Fumi 阿姨」在事件後受訪還原當時事發的過程。「Fumi 阿姨」昨(8)日在IG限時動態中，曝光醫學系友人發現該名婦人在事件後現身台大校園的背影。

前第一千金診間聽笑話影片曝光！網讚「可愛又真誠」：為人認真努力

昨(8)日因網友在社群平台上分享赴牙醫診所回診經驗，貼出一則陳幸妤聽冷笑話露出難得笑容的影片，讓大批網友稱讚陳幸妤「可愛又真誠」，與過往被媒體追問生氣、飆罵的印象大相逕庭。

外國人吃鼎泰豐炒飯留下整塊排骨！網友傻眼：台灣人真的不能忍

網友昨(8)日在社群平台分享親眼目睹外國人的用餐奇景，引起逾6千名網友熱烈討論。他表示，在鼎泰豐用餐時，隔壁桌的一位外國客人吃完炒飯後，竟完整留下排骨沒動就結帳離開，讓現場台灣客人全都愣住。

