被踢飛北捷嬤現身台大校園！「Fumi 阿姨」醫學系友人曝光熟悉背影
台北捷運日前發生優先席衝突，多次擾人的曾姓阿嬤也遭逮，而踢人的「Fumi 阿姨」在事件後受訪還原當時事發的過程。「Fumi 阿姨」昨(8)日在IG限時動態中，曝光醫學系友人發現該名阿嬤在事件後現身台大校園的背影。
「Fumi阿姨」因北捷踢飛阿嬤一事爆紅，IG上現已有6.4萬名粉絲。昨(8)日在IG限時動態中，他曬出一張該起事件中的阿嬤現身台大校園的背影照，其中在事件發生時所提的袋子十分顯眼，「Fumi阿姨」寫下：「猜猜醫學系的朋友，在跟我講電話的同時，在學校看到誰來了呢？」疑似是醫學系友人在與他通電話時，巧遇北捷阿嬤的經過。
「Fumi 阿姨」7日拿著三宅一生的袋子出面受訪。他表示當時因為礙於身份，所以不敢出聲，但婦人卻持續攻擊，出腳是為了要讓婦人遠離，並非刻意攻擊，當下想法就是要保護好自己，「但也抱歉讓社會有正反雙方討論。」
