快訊

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

稱以哈協議「史上最大」 川普預測哈瑪斯13日釋放人質

被踢飛北捷嬤現身台大校園！「Fumi 阿姨」醫學系友人曝光熟悉背影

聯合新聞網／ 綜合報導
「Fumi阿姨」曬出阿嬤現身台大校園的背影照，其中在事件發生時所提的袋子十分顯眼。圖／取自fumika_chang IG、Threads
「Fumi阿姨」曬出阿嬤現身台大校園的背影照，其中在事件發生時所提的袋子十分顯眼。圖／取自fumika_chang IG、Threads

北捷運日前發生優先席衝突，多次擾人的曾姓阿嬤也遭逮，而踢人的「Fumi 阿姨」在事件後受訪還原當時事發的過程。「Fumi 阿姨」昨(8)日在IG限時動態中，曝光醫學系友人發現該名阿嬤在事件後現身台大校園的背影。

「Fumi阿姨」因北捷踢飛阿嬤一事爆紅，IG上現已有6.4萬名粉絲。昨(8)日在IG限時動態中，他曬出一張該起事件中的阿嬤現身台大校園的背影照，其中在事件發生時所提的袋子十分顯眼，「Fumi阿姨」寫下：「猜猜醫學系的朋友，在跟我講電話的同時，在學校看到誰來了呢？」疑似是醫學系友人在與他通電話時，巧遇北捷阿嬤的經過。

「Fumi 阿姨」7日拿著三宅一生的袋子出面受訪。他表示當時因為礙於身份，所以不敢出聲，但婦人卻持續攻擊，出腳是為了要讓婦人遠離，並非刻意攻擊，當下想法就是要保護好自己，「但也抱歉讓社會有正反雙方討論。」

北捷 台大 三宅一生

延伸閱讀

長輩就該被讓座有「教訓權」？她曝美國8旬嬤驚奇：一肩幫扛登機箱

北捷挨踢白髮婦再添黑歷史 22年前造謠台大教授性侵被判24次心理輔導

婦逼讓優先席遭飛踹 律師指出腳男風險大：防衛過當恐背刑責

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉：不逃避性平調查

相關新聞

被踢飛北捷嬤現身台大校園！「Fumi 阿姨」醫學系友人曝光熟悉背影

台北捷運日前發生優先席衝突，多次擾人的婦人也遭逮，而踢人的「Fumi 阿姨」在事件後受訪還原當時事發的過程。「Fumi 阿姨」昨(8)日在IG限時動態中，曝光醫學系友人發現該名婦人在事件後現身台大校園的背影。

前第一千金診間聽笑話影片曝光！網讚「可愛又真誠」：為人認真努力

昨(8)日因網友在社群平台上分享赴牙醫診所回診經驗，貼出一則陳幸妤聽冷笑話露出難得笑容的影片，讓大批網友稱讚陳幸妤「可愛又真誠」，與過往被媒體追問生氣、飆罵的印象大相逕庭。

外國人吃鼎泰豐炒飯留下整塊排骨！網友傻眼：台灣人真的不能忍

網友昨(8)日在社群平台分享親眼目睹外國人的用餐奇景，引起逾6千名網友熱烈討論。他表示，在鼎泰豐用餐時，隔壁桌的一位外國客人吃完炒飯後，竟完整留下排骨沒動就結帳離開，讓現場台灣客人全都愣住。

台灣旅客指日本東京高檔飯店「有精液味」 史丹利：也太可怕

不少民眾出國旅行時喜歡透過訂房平台預訂國外的飯店，近日有台灣民眾在知名旅宿網站對日本3星級飯店…

家長震驚！國小畢旅「3天2夜」竟快破萬 完整行程曝光網熱議

一名家長近日在網路分享孩子學校的畢業旅行通知書，驚訝發現三天兩夜的行程費用高達近萬元，讓他瞬間臉色發綠。消息曝光...

律師搭計程車開錯路遭運將嗆「送到範圍內就好」 網怒：難怪都改搭Uber

傳統排班計程車的服務品質再度引發爭議。律師巴毛（Bamao）近日在臉書分享親身經歷，指出搭乘排班計程車時，司機不僅開錯車道，還態度強硬表示「送到範圍內就好」，甚至嗆聲「你不會過馬路嗎？」此舉讓他氣得直呼「我坐計程車到事務所不知道幾百次，從來沒人開錯車道」、「最近越來越不敢搭排班計程車了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。