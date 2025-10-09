前第一千金診間聽笑話影片曝光！網讚「可愛又真誠」：為人認真努力

前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤，昨(8)日因網友在社群平台上分享赴牙醫診所回診經驗，貼出一則陳幸妤聽冷笑話露出難得笑容的影片，讓大批網友稱讚陳幸妤「可愛又真誠」，與過往被媒體追問生氣、飆罵的印象大相逕庭。

一名男網友在IG寫下就診後心得，表示：「今天回診隱適美，順便破除一下大家對幸妤醫生的印象，她本人真的很可愛啦！」並附上陳幸妤聽到多則冷笑話後，在診間大呼：「你的笑話都太冷門了」、「笑話很爛耶！」雖是戴著淺紫色口罩，仍舊可見陳幸妤眼角藏不住的笑意。

該則陳幸妤在診間的對話影片，直至截稿為止，已有逾1.7萬名網友按讚。不少民眾紛紛留言表示，看到陳醫師開心的樣子真的十分感動，留言區充滿鼓勵與祝福。

有人寫道：「很高興看到陳醫師這麼開心的笑」、「很高興她能挺過來，現在過的生活還不錯，笑容已經還給她」。也有網友表示：「她其實很可愛，希望她可以一直開開心心的笑下去」、「醫生感覺對鏡頭還是有點恐懼，但看到她越來越好真的很為她開心，媒體欠她一個道歉」、「能不活在媒體燈光下的她看起來更開心了。」

不少留言提到，陳幸妤其實一直以來都在專業領域默默耕耘。有網友分享：「她其實是超級認真工作的人，從以前就這樣了，她家人怎麼樣她都還是很努力工作不耍特權，安安靜靜的。」另一名網友則補充：「她是矯正專科還有矯正碩士，診所裡還有endo、Perio、OS的專科醫師，真的很專業。」