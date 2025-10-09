外國人吃鼎泰豐炒飯留下整塊排骨！網友傻眼：台灣人真的不能忍

一名網友昨(8)日在社群平台分享親眼目睹外國人的用餐奇景，引起逾6千名網友熱烈討論。他表示，在鼎泰豐用餐時，隔壁桌的一位外國客人吃完炒飯後，竟完整留下排骨沒動就結帳離開，讓現場台灣客人全都愣住。

原PO笑稱：「隔壁桌的台灣人跟我們直接傻爆眼，果然台灣人對吃剩真的是不能忍受！」也好奇：「真的很想知道為何會剩下排骨？」

貼文曝光後掀起留言熱潮，網友甚至引發關於「跨文化飲食習慣」的熱烈討論。許多網友紛紛推測這位外國人可能是不吃豬肉或不喜歡帶骨肉的人。有人留言表示：「很多外國人不吃帶骨的肉」、「可能是穆斯林或素食者」。也有人開玩笑說：「吃到一半突然想起自己是穆斯林」、「或許是臨時有急事沒吃完吧！」

另一位網友則指出，外國人吃飯的觀念與台灣人不同，「在美國，吃飽就好，不會強迫自己把食物吃完」，因此他們對「吃光光」這件事沒有特別的執念。

許多台灣網友仍忍不住替那塊排骨惋惜，崩潰喊道：「那塊排骨太可惜了！」、「鼎泰豐的排骨超好吃耶！怎麼可以不吃！」、「飯吃完了剩肉真的看了好阿雜」、「要是我一定夾來吃掉」。還有網友說：「台鐵排骨便當都買不到，鼎泰豐的排骨竟然被浪費，太痛心了！」

有長期旅居國外的網友分析，歐美人士確實對「帶骨肉」的興趣不大，且認為「台灣排骨偏甜、還有八角的香氣，很多外國人不太能接受」，更偏好去骨、簡單鹽味的料理，也可能覺得「太甜太油。」不少人也緩頰表示：「外國人吃飯重視的是社交和體驗，不會像台灣人一樣覺得『吃完才算尊重食物』。」