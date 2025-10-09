快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣旅客指日本東京高檔飯店「有精液味」 史丹利：也太可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
有台灣旅客在旅遊訂房平台留言，指日本東京高級飯店充滿精液味道。示意圖／ingimage
有台灣旅客在旅遊訂房平台留言，指日本東京高級飯店充滿精液味道。示意圖／ingimage

不少民眾出國旅行時喜歡透過訂房平台預訂國外的飯店，近日有台灣民眾在知名旅宿網站對日本東京一間3星級飯店留下評論，稱飯店充滿精液的味道，藝人史丹利則直言，如果飯店真的都是這味道，那也太可怕了。

熱血史丹利大叔應援團粉專po出訂房平台的住宿評論，有住過該飯店的台灣人留言稱一切都非常舒適，「整個飯店有精液的香味」，房間跟浴室都很寬敞、安靜，附近也有24小時超市。

史丹利說，他看完這則評論都想去現場聞看看到底是什麼味道了，「明明我聞自己的都沒香味啊，還是別人的都比較想香呢？」但再仔細想想，如果整間飯店都是那個味道也太可怕了啊！

不過，也有其他台灣旅客留言稱讚飯店的外觀及內部裝潢不錯，服務員都笑臉迎人，而且飯店的位置，周邊的交通和生活機能也很方便，推薦來東京玩可以住這，甚至有中國遊客留言說這間飯店令人挑不出缺點，飯店的海鹽沐浴包很有效去水腫。

史丹利這篇文底下引來不少網友留言，萊恩機票住宿小肉腳表示，「感覺是選字錯誤，但是他應該很常打這個字，否則也不會跳出來…」，台灣友善動物協會也說，「要弄到整個飯店也是要很努力耶！」

其他人也說，「組團朝聖了啦」、「應該是嘉明留的言」、「精油吧，打錯字了」、「紫外燈一照，原來是買到星空套票」、「佩服對這味道情有獨鍾實屬稀有」、「咦，陌生又熟悉的味道」。

根據該飯店在臉書粉專的貼文，飯店提供許多季節限定的香氛精油和沐浴鹽給客人使用，入住的房客可以依照個人自身口味喜好，將精油滴入乾燥花瓣，並且搭配沐浴鹽一起洗澡。

相關新聞

台灣旅客指日本東京高檔飯店「有精液味」 史丹利：也太可怕

不少民眾出國旅行時喜歡透過訂房平台預訂國外的飯店，近日有台灣民眾在知名旅宿網站對日本3星級飯店…

家長震驚！國小畢旅「3天2夜」竟快破萬 完整行程曝光網熱議

一名家長近日在網路分享孩子學校的畢業旅行通知書，驚訝發現三天兩夜的行程費用高達近萬元，讓他瞬間臉色發綠。消息曝光...

律師搭計程車開錯路遭運將嗆「送到範圍內就好」 網怒：難怪都改搭Uber

傳統排班計程車的服務品質再度引發爭議。律師巴毛（Bamao）近日在臉書分享親身經歷，指出搭乘排班計程車時，司機不僅開錯車道，還態度強硬表示「送到範圍內就好」，甚至嗆聲「你不會過馬路嗎？」此舉讓他氣得直呼「我坐計程車到事務所不知道幾百次，從來沒人開錯車道」、「最近越來越不敢搭排班計程車了」。

發高燒也不說！A流爆發連假後班上「12人病倒」 老師、家長全中鏢

近期流感疫情爆發，有家長抱怨，放連假前孩子班上有同學感染A流，到校發高燒也不回家、不戴口罩，甚至隱匿病情，沒有主動通報，導致放完中秋連假...

美景被低估？台灣「隱藏秘境」外國人驚呼天堂 網揭少人造訪真相

近日一名紐西蘭遊客來台旅遊，發現台灣的海景色優美、海水清澈，讓他驚呼根本是「隱藏版天堂」...

新加坡vs澳洲…她問移民哪個好？網曝「1理由」秒選它

談到移民你最想去哪？一名女網友在Dcard以「移民新加坡好還是澳洲好」為題透露自己考慮移民這兩個國家，因為各有利弊拿不定主意，想問問網友對兩個國家的看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。