台灣旅客指日本東京高檔飯店「有精液味」 史丹利：也太可怕

不少民眾出國旅行時喜歡透過訂房平台預訂國外的飯店，近日有台灣民眾在知名旅宿網站對日本東京一間3星級飯店留下評論，稱飯店充滿精液的味道，藝人史丹利則直言，如果飯店真的都是這味道，那也太可怕了。

熱血史丹利大叔應援團粉專po出訂房平台的住宿評論，有住過該飯店的台灣人留言稱一切都非常舒適，「整個飯店有精液的香味」，房間跟浴室都很寬敞、安靜，附近也有24小時超市。

史丹利說，他看完這則評論都想去現場聞看看到底是什麼味道了，「明明我聞自己的都沒香味啊，還是別人的都比較想香呢？」但再仔細想想，如果整間飯店都是那個味道也太可怕了啊！

不過，也有其他台灣旅客留言稱讚飯店的外觀及內部裝潢不錯，服務員都笑臉迎人，而且飯店的位置，周邊的交通和生活機能也很方便，推薦來東京玩可以住這，甚至有中國遊客留言說這間飯店令人挑不出缺點，飯店的海鹽沐浴包很有效去水腫。

史丹利這篇文底下引來不少網友留言，萊恩機票住宿小肉腳表示，「感覺是選字錯誤，但是他應該很常打這個字，否則也不會跳出來…」，台灣友善動物協會也說，「要弄到整個飯店也是要很努力耶！」

其他人也說，「組團朝聖了啦」、「應該是嘉明留的言」、「精油吧，打錯字了」、「紫外燈一照，原來是買到星空套票」、「佩服對這味道情有獨鍾實屬稀有」、「咦，陌生又熟悉的味道」。

根據該飯店在臉書粉專的貼文，飯店提供許多季節限定的香氛精油和沐浴鹽給客人使用，入住的房客可以依照個人自身口味喜好，將精油滴入乾燥花瓣，並且搭配沐浴鹽一起洗澡。