快訊

中科院飛彈火箭原料驚爆「洗產地」 豐益負責人及員工用陸製品涉詐

不是酒！研究揭「1飲品」讓肝病死亡率暴增 專家驚呼：太多人每天喝

家長震驚！國小畢旅「3天2夜」竟快破萬 完整行程曝光網熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長近日在網路分享孩子學校的畢業旅行通知書，驚訝發現三天兩夜的行程費用高達9,510元，讓他瞬間臉色發綠。示意圖／Ingimage
一名家長近日在網路分享孩子學校的畢業旅行通知書，驚訝發現三天兩夜的行程費用高達9,510元，讓他瞬間臉色發綠。示意圖／Ingimage

一名家長近日在網路分享國小孩子學校的畢業旅行通知書，驚訝發現三天兩夜的行程費用高達9,510元，讓他瞬間臉色發綠。消息曝光後，引發網友熱議，不少人直言，「不如讓孩子放棄畢旅，由爸媽帶去國外旅行」、「國旅啊，來都來了」。

該名家長將通知書截圖貼上「爆怨公社」，內容顯示畢業旅行為期三天兩夜，首日行程安排參觀嘉義「檜意生活村」、台南「四草綠色隧道」及「安平古堡」，午、晚餐分別在永華園與安平港餐廳用餐，當晚則入住台南富信飯店

第二天的行程安排台南近郊的「十鼓文創園區」，下午前往高雄「科工館」及「駁二藝術特區」，午、晚餐分別在喜粵樓與城市商旅享用，當晚入住高雄寒軒飯店。第三天則安排前往義大遊樂園遊玩，行程結束後搭乘高鐵北上，再轉乘遊覽車返回學校。

根據通知，每位學生需繳交9,510元，且原則上要求全班參加，如因特殊原因無法參加，家長須向級任老師提出請假申請。若遇重大事故或不可抗力因素，經導師及學務處同意，並於行前說明會前一天取消，可全額退費；但若從說明會當日起至出發前一天取消，則需支付三成費用。

此消息曝光後，引發網友熱議，紛紛抱怨行程安排，「國內旅遊費用越來越高」、「踩的點感覺很虛」、「三天費用高達九千多太貴」，也有人指出「學生只求回憶，不需要高檔享受」。

不過，也有網友表示理解，認為「住飯店、搭高鐵能不貴嗎？」，並指出三餐、遊覽車及景點門票等費用加總，其實總價可能還會更高。有人認為「高鐵、飯店和餐食品質都不錯，景點雖普通，但整體行程還行」，也有人感嘆「已經不能跟以前相比了」。

畢業旅行 國旅 行程 飯店 高鐵 遊覽車 景點 餐廳 退費 遊樂園

相關新聞

家長震驚！國小畢旅「3天2夜」竟快破萬 完整行程曝光網熱議

一名家長近日在網路分享孩子學校的畢業旅行通知書，驚訝發現三天兩夜的行程費用高達近萬元，讓他瞬間臉色發綠。消息曝光...

律師搭計程車開錯路遭運將嗆「送到範圍內就好」 網怒：難怪都改搭Uber

傳統排班計程車的服務品質再度引發爭議。律師巴毛（Bamao）近日在臉書分享親身經歷，指出搭乘排班計程車時，司機不僅開錯車道，還態度強硬表示「送到範圍內就好」，甚至嗆聲「你不會過馬路嗎？」此舉讓他氣得直呼「我坐計程車到事務所不知道幾百次，從來沒人開錯車道」、「最近越來越不敢搭排班計程車了」。

發高燒也不說！A流爆發連假後班上「12人病倒」 老師、家長全中鏢

近期流感疫情爆發，有家長抱怨，放連假前孩子班上有同學感染A流，到校發高燒也不回家、不戴口罩，甚至隱匿病情，沒有主動通報，導致放完中秋連假...

美景被低估？台灣「隱藏秘境」外國人驚呼天堂 網揭少人造訪真相

近日一名紐西蘭遊客來台旅遊，發現台灣的海景色優美、海水清澈，讓他驚呼根本是「隱藏版天堂」...

新加坡vs澳洲…她問移民哪個好？網曝「1理由」秒選它

談到移民你最想去哪？一名女網友在Dcard以「移民新加坡好還是澳洲好」為題透露自己考慮移民這兩個國家，因為各有利弊拿不定主意，想問問網友對兩個國家的看法。

考多益最難不是單字！他曝「澳洲口音」才是大魔王 網笑：台灣人也一樣

考多益常讓人最頭痛的就是聽力部分，尤其是澳洲口音更是讓不少考生直呼「完全聽不懂」。對此，一名網友分享，澳洲口音很喜歡把單字都黏在一起，但回過頭才發現，台灣人才是「中文界的澳洲人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。