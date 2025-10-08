家長震驚！國小畢旅「3天2夜」竟快破萬 完整行程曝光網熱議

一名家長近日在網路分享國小孩子學校的畢業旅行通知書，驚訝發現三天兩夜的行程費用高達9,510元，讓他瞬間臉色發綠。消息曝光後，引發網友熱議，不少人直言，「不如讓孩子放棄畢旅，由爸媽帶去國外旅行」、「國旅啊，來都來了」。

該名家長將通知書截圖貼上「爆怨公社」，內容顯示畢業旅行為期三天兩夜，首日行程安排參觀嘉義「檜意生活村」、台南「四草綠色隧道」及「安平古堡」，午、晚餐分別在永華園與安平港餐廳用餐，當晚則入住台南富信飯店。

第二天的行程安排台南近郊的「十鼓文創園區」，下午前往高雄「科工館」及「駁二藝術特區」，午、晚餐分別在喜粵樓與城市商旅享用，當晚入住高雄寒軒飯店。第三天則安排前往義大遊樂園遊玩，行程結束後搭乘高鐵北上，再轉乘遊覽車返回學校。

根據通知，每位學生需繳交9,510元，且原則上要求全班參加，如因特殊原因無法參加，家長須向級任老師提出請假申請。若遇重大事故或不可抗力因素，經導師及學務處同意，並於行前說明會前一天取消，可全額退費；但若從說明會當日起至出發前一天取消，則需支付三成費用。

此消息曝光後，引發網友熱議，紛紛抱怨行程安排，「國內旅遊費用越來越高」、「踩的點感覺很虛」、「三天費用高達九千多太貴」，也有人指出「學生只求回憶，不需要高檔享受」。

不過，也有網友表示理解，認為「住飯店、搭高鐵能不貴嗎？」，並指出三餐、遊覽車及景點門票等費用加總，其實總價可能還會更高。有人認為「高鐵、飯店和餐食品質都不錯，景點雖普通，但整體行程還行」，也有人感嘆「已經不能跟以前相比了」。