律師搭計程車開錯路遭運將嗆「送到範圍內就好」 網怒：難怪都改搭Uber

傳統排班計程車的服務品質再度引發爭議。律師巴毛（Bamao）近日在臉書分享親身經歷，指出搭乘排班計程車時，司機不僅開錯車道，還態度強硬表示「送到範圍內就好」，甚至嗆聲「你不會過馬路嗎？」此舉讓他氣得直呼「我坐計程車到事務所不知道幾百次，從來沒人開錯車道」、「最近越來越不敢搭排班計程車了」。

巴毛律師表示，日前他在新光三越南西店搭乘排班計程車準備回事務所，司機在信義路行駛時走錯方向。由於信義路為單向道，雙號與單號需走不同邊，他提醒司機應該繞回正確路線，未料司機不但不願修正，反而很不高興表示「這沒辦法繞」、「你不會過馬路嗎」、「又不是每個計程車司機都知道路」。

巴毛律師提醒司機，「你開導航了，而且明明你的導航也跟你說要開左邊，你開錯了」，司機則反駁「計程車本來就沒有要送到指定地點，只要送到附近範圍就可以」。最後司機雖被迫繞回，但仍在距離事務所約一、兩百公尺處要求他下車，強調只要送到「範圍內」就好。巴毛堅持不送到目的地就不付錢，司機才心不甘情不願往前開到事務所門口，全程不斷碎念「我不知道你這麼強調這個」、「計程車沒有義務送到指定地點啦」、「做人不要這麼計較」。

巴毛律師無奈指出，「我坐計程車到事務所不知道幾百次，從來沒有人開錯車道」，也坦言這幾年搭排班計程車的感受都很差。巴毛律師透露，Uber或Line Taxi因為有申訴管道，所以不太會發生上述這些情形，「即使真的發生了也可以跟客服申訴，還會有補償金」，直言現在連路招計程車都不太敢了，「不然很容易搭車搭到氣神嚕命（氣得要死）」。

貼文曝光後，大批網友紛紛留言，「我搭排班的，最扯的是遇過裡面都是菸的味道」、「常遇到你準備開門，其他排隊司機衝過來對你大呼小叫兇你搭錯台…誰知道你們誰先來的啊」、「大家有沒有想過一件事，生意好的香香車怎麼可能沒事去排班站發呆」、「道理很簡單，因為種種因素無法加入車隊，只好去排班，素質必定良莠不齊」、「我現在就是55688、Uber、Line Taxi都叫，坐排班計程車遇到不良消費經驗還申訴無門」、「Yoxi、Line Taxi、55688、Uber都很好，尖峰時刻四個都叫不到的時候，也不會去排班」。

