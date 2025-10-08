快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

發高燒也不說！A流爆發連假後班上「12人病倒」 老師、家長全中鏢

聯合新聞網／ 綜合報導
近期流感疫情爆發，不少家長抱怨孩子班上同學染病，卻不回家、不戴口罩，傳染給別人。示意圖/ingimage
近期流感疫情爆發，不少家長抱怨孩子班上同學染病，卻不回家、不戴口罩，傳染給別人。示意圖/ingimage

近期流感疫情爆發，有家長抱怨，放連假前孩子班上有同學感染A流，到校發高燒也不回家、不戴口罩，甚至隱匿病情，沒有主動通報，導致放完中秋連假後，又有其他同學中鏢，令她相當不解「同學的防疫意識根本就是直接蒸發」。

該名媽媽在Threads上分享，中秋連假前，就讀國中的兒子，班上已經有4位同學因感染A流請假，怎料另外2個同學到校後突然發燒，一量竟燒到39至40度，卻不回家也不戴口罩，甚至隱匿病情，沒有主動告知班導。

結果放完連假，又多了8個同學請病假，讓她感嘆「直接上升到12個同學請假無法上學...真的是吼」，最後連班導師也被傳染。原po透露，兒子告訴她有未感染的同學，因為羨慕感染A流的同學在家休養，竟要那些症狀減輕回班上課的同學對他咳嗽，希望也能感染流感在家休息，讓她聽完直搖頭。

文章曝光，其他家長們紛紛表示，「我們家也是，班上傳染回來導致一家四口全中！」、「我女兒班上連假結束後，15位上呼吸道感染，其中12位確診A流，昨天只剩6位去上學，其中還有4位有感冒症狀，只好繼續停課放假」、「我女兒國一生班上同學就是這種情況，男同學咳到不行也不戴口罩，中午吃飯幾個男生都愛圍在一起分食，最後全班18人感染A流」。

流感 發燒 口罩

