新加坡vs澳洲…她問移民哪個好？網曝「1理由」秒選它

談到移民你最想去哪？一名女網友在Dcard以「移民新加坡好還是澳洲好」為題透露自己考慮移民這兩個國家，因為各有利弊拿不定主意，想問問網友對兩個國家的看法。

原PO表示新加坡、澳洲是自己最想移民的地方，去查了移民的方式也確定兩國都有可行的法律。新加坡人口組成多為華人，只要英語好一點，日常交流基本上隔閡不會太大，不過新加坡土地太小讓她有點猶豫。

而另一個選項澳洲，雖然更國際化、國家土地廣，可她也擔心當地物種多樣「毒物滿多的」，同時深怕被當地青少年或流氓找麻煩或種族歧視。想問問有沒有去過的過來人可以說哪個更好。

貼文曝光後，一派網友建議選澳洲「光是雙重國籍就秒選澳洲了」、「澳洲天氣比較好，新加坡好潮濕又好黏」、「澳洲，躺在角落與世無爭」、「喜歡躺平，推澳洲」。

也有人選新加坡「我的話會選新加坡，因為選了澳洲基本上就不太可能去新加坡」、「新加坡是移民首選，財務規劃也方便，妳也可以住馬來西亞新山會很舒服」、「我會選新加坡，感覺生活機能好，飲食差異沒那麼大」、「推新加坡！上班請假方便、治安好、飛去其他國家玩又便宜」。

不過也有不少網友指出新加坡的生活壓力較大「新加坡物價超貴」、「競爭激烈，朋友說不是前面校系或富豪級基本生活也滿壓力」、「別去新加坡，沒未來壓力又大」。