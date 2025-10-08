美景被低估？台灣「隱藏秘境」外國人驚呼天堂 網揭少人造訪真相

近日一名紐西蘭遊客來台旅遊，發現台灣的海邊景色優美、海水清澈，讓他驚呼根本是「隱藏版天堂」，但他卻發現台人似乎沒有玩水的文化，反觀紐西蘭，只要天氣好一定擠滿人，因此讓他很好奇「為什麼去台灣海邊的人這麼少？」。

該名紐西蘭遊客在「reddit」上發文，他表示自己近日在台灣旅遊，發現很少人會提到台灣的海灘，大部分的旅客似乎都待在台北，但只要你往北部或東部海岸走，整體氛圍就像來到另個國家，海水清澈見底、沙子細軟乾淨、人又少，根本是「隱藏版天堂」。

令他驚訝的是，台灣似乎沒有盛行「去海邊玩水」的文化，儘管天氣熱到爆，海邊的人也不多，更少人會下水玩。反觀紐西蘭，只要天氣好，海邊一定擠滿了人。原Po表示，台灣有名的是夜市、美食和山景，但他認為台灣的海岸實在是被低估了，好奇「為什麼去台灣海邊的人這麼少？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「在台灣，曬黑幾乎是大家都想避免的事」、「台灣人游泳教育普及率不高」。多數人則認為「天氣」是最大關鍵，「台灣夏天非常炎熱，正中午只要曬個1小時就可能曬傷，不像紐西蘭的夏季通常在20～30度左右」、「白天太陽太毒了，很多人都會等太陽下山一點、氣溫比較舒服時才去海邊」。

也有人坦言，「東部的海灘其實有點危險」、「台灣不少海岸地區海況複雜、沙灘品質普通，也讓大家更傾向觀海而非玩海」、「西海岸水質混濁，沙灘也不乾淨」、「台灣海邊暗潮洶湧，由於離岸流強勁，東部與北部沿海水域，對不熟悉海況的人來說很危險」。