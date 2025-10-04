嚇傻！Cheap天母見日本母女進超商前「1動作」 直呼：衝擊性太高

知名網紅Cheap分享了一則在台北天母7-11的觀察經歷，他看到一對講日文的母女騎著電動腳踏車來買東西。女兒先下車進入店內，而媽媽卻將車子停在距離店門口約50公尺外的停車格，再走回來，讓Cheap直呼「衝擊性太高了」。

Cheap在臉書指出，台灣許多機車騎士習慣隨意停在人行道或店門口，理由多是「買一下東西而已」或「大家都這樣」，但由於違規停車罰則輕微且檢舉難度高，使違停問題普遍存在，甚至有檢舉需連續拍攝三分鐘以上影片才能立案，讓違停亂象難以根治。

他也對比日本文化，強調當地民眾因「不給別人添麻煩」的民族性，即使沒人看也會自覺找停車格，避免違停，這種守法習慣大幅減少了交通混亂。CHEAP感慨道，交通亂象不完全是車輛問題，更在於駕駛的態度。

最後，Cheap幽默表示，雖然台灣的違停文化讓人搖頭，但這裡的生活仍讓人感覺自在舒服，「還是台灣舒服～讚啦！」引起網友熱烈回應與討論。

不少人開玩笑說，「在台灣，沒有把車輛騎進店內都算正常」、「身為天母國人…我認真說…日本人真的很少被台灣人同化」、「文化的問題，只要大家都這樣做，反而守規矩的變成怪人，這點就很可悲」、「闖紅燈都可以嗆警察了你說呢」。