考多益最難不是單字！他曝「澳洲口音」才是大魔王 網笑：台灣人也一樣

考多益常讓人最頭痛的就是聽力部分，尤其是澳洲口音更是讓不少考生直呼「完全聽不懂」。對此，一名網友分享，澳洲口音很喜歡把單字都黏在一起，但回過頭才發現，台灣人才是「中文界的澳洲人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，考多益的時候，最討厭遇到澳洲口音，因為全部黏在一起，根本聽不懂，但他近期意外發現，台灣人用中文對話時，也常常把句子快速黏在一起，讓他直言「根本就是中文界的澳洲人！」。

貼文一出後，不少網友都表示「真的！台灣人跟澳洲人黏音超像，完全可以當好朋友」、、「黏音也是，台灣人跟澳洲人講話都咕嚕咕嚕的」、「印度客服才是魔王」、「多益的澳洲口音是非常標準的澳洲口音，來到澳洲才會發現當地人跟多益的澳洲口音，根本天差地遠」、「台灣人學澳洲口音有沒有優勢？」、「兒子是澳洲人，他最近的偶像是周杰倫，我覺得他真的挑對人喜歡」。

此外，也有部分網友舉出實例，回應「澳洲人很愛簡化單字avocado變Avo，台灣人也很愛簡化，台北車站變成北車」、「緩光臨！圈載具統編消嗎（歡迎光臨！請問載具、統編需要嗎？）」、「鳥～蕭什麼？（您好～需要什麼？）」、「報思～幫嗯上菜喔（不好意思，幫你上菜喔）」。