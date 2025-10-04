快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

賴清德賀高市早苗當選自民黨總裁！盼深化台日關係邁向新階段

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

考多益最難不是單字！他曝「澳洲口音」才是大魔王 網笑：台灣人也一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，澳洲口音很喜歡把單字都黏在一起，但回過頭才發現，台灣人才是「中文界的澳洲人」。示意圖／聯合報系資料照
一名網友分享，澳洲口音很喜歡把單字都黏在一起，但回過頭才發現，台灣人才是「中文界的澳洲人」。示意圖／聯合報系資料照

多益常讓人最頭痛的就是聽力部分，尤其是澳洲口音更是讓不少考生直呼「完全聽不懂」。對此，一名網友分享，澳洲口音很喜歡把單字都黏在一起，但回過頭才發現，台灣人才是「中文界的澳洲人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，考多益的時候，最討厭遇到澳洲口音，因為全部黏在一起，根本聽不懂，但他近期意外發現，台灣人用中文對話時，也常常把句子快速黏在一起，讓他直言「根本就是中文界的澳洲人！」。

貼文一出後，不少網友都表示「真的！台灣人跟澳洲人黏音超像，完全可以當好朋友」、、「黏音也是，台灣人跟澳洲人講話都咕嚕咕嚕的」、「印度客服才是魔王」、「多益的澳洲口音是非常標準的澳洲口音，來到澳洲才會發現當地人跟多益的澳洲口音，根本天差地遠」、「台灣人學澳洲口音有沒有優勢？」、「兒子是澳洲人，他最近的偶像是周杰倫，我覺得他真的挑對人喜歡」。

此外，也有部分網友舉出實例，回應「澳洲人很愛簡化單字avocado變Avo，台灣人也很愛簡化，台北車站變成北車」、「緩光臨！圈載具統編消嗎（歡迎光臨！請問載具、統編需要嗎？）」、「鳥～蕭什麼？（您好～需要什麼？）」、「報思～幫嗯上菜喔（不好意思，幫你上菜喔）」。

澳洲 多益

延伸閱讀

躺進去變長眠？宜得利冬季毛毯爆紅 獵奇造型網驚：過度莊嚴

早餐店要求顧客「自助收碗盤」挨批 網友力挺：舉手之勞而已

當面說聽不懂的語言失禮嗎？ 網熱議：像被隔離在外

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

相關新聞

考多益最難不是單字！他曝「澳洲口音」才是大魔王 網笑：台灣人也一樣

考多益常讓人最頭痛的就是聽力部分，尤其是澳洲口音更是讓不少考生直呼「完全聽不懂」。對此，一名網友分享，澳洲口音很喜歡把單字都黏在一起，但回過頭才發現，台灣人才是「中文界的澳洲人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

維也納機場貴賓室出現「1地獄料理」！全網崩潰：這是拷問室？

你有去過機場貴賓室嗎？一名網友分享維也納機場貴賓室的餐點，只見大鍋裡裝滿綠色碗豆、玉米與彩椒，是台灣人最討厭的「三色豆」料理，讓他完全沒有食慾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

嚇傻！Cheap天母見日本母女進超商前「1動作」 直呼：衝擊性太高

知名網紅CHEAP分享了一則在台北天母7-11的觀察經歷，他看到一對講日文的母女騎著電動腳踏車來買東西。女兒先下車進入店內，而媽媽卻將車子停在距離店門口約50公尺外的停車格，再走回來，讓CHEAP直呼「衝擊性太高了」。

太多也不行？10月3個連假她好崩潰 怨喊「1事不能做」網看傻

不少人最期待的就是放連假，不過，一名女網友分享，10月共有3個3天連假，對她來說實在太多了，還抱怨假期一到就無法看盤操作股票。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

50嵐市府店無預警結束營業！宜蘭人崩潰：稀有珍品斷源

台北捷運市政府站人潮眾多，3、4號出口通道聚集不少店面。對此，一名網友分享，50嵐市府店結束營業，因宜蘭沒有50嵐分店，很多宜蘭人都是在這購買飲料，再去轉運站搭車，如今這消息讓不少宜蘭人崩潰。

連假跟團出國注意！台旅客買太少 韓導遊「整團關車上」訓話：很沒面子

一名網友在Dcard發文指出，自己日前赴韓旅遊，由於人數多還有老人家，便選擇跟旅行社5天4夜的團，其實整體行程都還算滿意，「我們想去的地方都有去，景點都不錯，餐點也算好吃」，但是愉快的旅遊在第四天變了調。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。