快訊

維也納機場貴賓室出現「1地獄料理」！全網崩潰：這是拷問室？

聯合新聞網／ 綜合報導
符合條件的旅客可禮遇進入貴賓室休息，享受優雅環境與輕食飲品款待。示意圖／陳志光、游慧君攝影
你有去過機場貴賓室嗎？一名網友分享維也納機場貴賓室的餐點，只見大鍋裡裝滿綠色碗豆、玉米與彩椒，形似是台灣人最討厭的「三色豆」料理，讓他完全沒有食慾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一張照片，是維也納貴賓室的一道餐點，裝滿綠色碗豆、玉米與彩椒，混合成色彩鮮豔的「蔬菜大雜燴」，乍看之下就是台灣人最討厭的「三色豆」料理，讓他直言「這一道…我吃不下，抱歉」。

貼文一出後，不少網友都表示「你確定是去貴賓室不是去拷問室？」、「老實說這鍋連我這個勉強能吃三色豆的人都覺得不行」、「我光想像那個味道都覺得…」、「現在才知道三色豆原來是國際美食」、「雖然我不討厭三色豆但這有點過分了」、「有沒有一種可能，只有台灣人討厭三色豆，會和便當菜做連結」、「小時候營養午餐的陰影都回來了」。

不過，也有部分網友留言緩頰，回應「外國人好像喜歡三色豆耶！像酷那些法國人都喜歡」、「說不定國外的會好吃一點，沒試一下嗎？」、「其實三色豆我很喜歡吃，又健康」。

